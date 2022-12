TP-Link ma coś dla podglądaczy. Nagrywa nawet w nocy

TP-Link wprowadził do sprzedaży nowy sprzęt. Mowa o kamerze Tapo C420 do monitoringu zewnętrznego, nagrywającej zarówno w dzień i w nocy.

TP-Link to chińska firma obecna na rynku od 1996 roku. I chociaż większość z nas kojarzy ich ze sprzętami sieciowymi jak routery, switche i punkty dostępowe, to Chińczycy mają w swojej ofercie też inne produkty. Mowa między innymi o sprzęcie smart home z serii Tapo.

TP-Link Tapo C420 dysponuje certyfikatem IP65

TP-Link postanowił rozszerzyć swoją ofertę kamer do monitoringu zewnętrznego. Cechą szczególną ich najnowszego produktu jest zasilanie akumulatorowe oraz funkcja nagrywania w nocy w pełnym kolorze.

TP-Link Tapo C420 to kamera korzystająca z matrycy 1/3" i obiektywu F/1.61. Przekłada się to na rozdzielczość nagrywania 2560 x 1440 pikseli przy 15 lub 20 FPS i kątach widzenia do 113°. Obraz kompresowany jest z użyciem kodeka H.264. Urządzenie spełnia wymagania certyfikatu IP65.

Nagrania z kamer można zapisywać na karcie microSD o pojemności do 256 GB zamontowanej w dołączonym do zestawu hubie Tapo H200 lub korzystając z usługi przechowywania w chmurze Tapo Care.

Zasilanie z akumulatora ułatwi zainstalowanie kamer w miejscu, gdzie doprowadzenie przewodu byłoby utrudnione. Według producenta jedno ładowanie starcza nawet na 180 dni pracy.

Oczywiście TP-Link nie zapomniał o podstawach w tym segmencie czyli czujniku ruchu (z możliwością odróżniania ludzi od zwierząt i pojazdów), powiadomień push oraz alarmów dźwiękowych i świetlnych.

TP-Link Tapo C420 oferuje także dwukierunkową transmisję audio, czyli możliwość rozmowy przez urządzenie. Na przykład z kurierem, którego można poprosić o zostawienie przesyłki przed drzwiami.

Opisywane kamery są już dostępne w sprzedaży w zestawach zawierających dwie kamery oraz hub Tapo H200 (zestaw Tapo C420S2) w cenie około 1100 zł i zostały objęte 2-letnią gwarancją producenta.

Źródło zdjęć: TP-Link, Shutterstock

Źródło tekstu: TP-Link, oprac. własne