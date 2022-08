TP-Link Tapo – test tanich kamer do monitorowania domu

TP-Link ma w swojej ofercie trzy nowe kamery do monitorowania domu. Tapo C110 i Tapo C210 zarejestrują, co się dzieje w jego wnętrzu, natomiast Tapo C320WS pozwoli podejrzeć, co się dzieje na zewnątrz. Wszystkie trzy urządzenia trafiły w moje ręce, dzięki czemu mogłem się im lepiej przyjrzeć.

Warto dbać o bezpieczeństwo swojego domu oraz jego mieszkańców – to powinno być oczywiste dla wszystkich. Pomóc w tym może między innymi monitoring wizyjny, który zrealizujemy niewielkim kosztem za pomocą kamer z serii TP-Link Tapo.

Przez ostatnie dni miałem okazję testować trzy różne modele z tej serii. Tapo C110 to prosta kamera, która ma jednak zapewnić dobrą jakość obrazu oraz widzenie nocne. Podobne możliwości ma kamera Tapo C210, która dodatkowo może się obracać. Z kolei Tapo C320WS zamontujemy na zewnątrz bez obawy, że zaszkodzą mu niekorzystne warunki atmosferyczne (na przykład deszcz).

A jak to wszystko się sprawuje w codziennym użytkowaniu i jakie dodatkowe funkcje czekają na użytkowników? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Wygląd i specyfikacja

Tapo C110 to najprostszy i najmniejszy z trzech testowanych modeli. Podobnie jak pozostałe kamery, ma ona z przodu obiektyw, diodę powiadomień, diody podczerwieni do widzenia nocnego oraz otwór mikrofonu. Z tyłu znajdziemy wylot głośnika, natomiast na boku C110 ma slot na kartę pamięci oraz zagłębiony przycisk Reset. Złącze zasilania jest na dole.

Kamera jest umieszczona na ruchomej podstawie, którą możemy postawić na półce czy blacie stołu, a także powiesić na ścianie lub suficie.

Nieco bardziej zaawansowana jest kamera Tapo C210, która ma kształt kuli przyczepionej do zaokrąglonej podstawy. Całość może się obracać (dzięki wbudowanym silnikom) w poziomie o 180° w każdą stronę (czyli razem o 360°). Obrót w pionie jest również możliwy i dotyczy samej części z obiektywem. Gdy przekręcimy obiektyw maksymalnie w górę, otrzymamy dostęp do slotu na kartę microSD oraz przycisku resetowania urządzenia.

Z tyłu Tapo C210 ma głośnik oraz – na dolnej, nieruchomiej części – gniazdo zasilania. Na spodzie kamery są trzy gumowe nóżki, a także miejsce do powieszenia kamery na ścianie lub suficie.

Tapo C320WS wygląda z kolei jak statek kosmiczny z Gwiezdnych Wojen. To z powodu dwóch obrotowych anten Wi-Fi. Urządzenie ma z przodu dodatkowe diody doświetlające, dzięki którym możemy otrzymać kolorowy obraz również w nocy.



Na dolnej powierzchni kamery producent umieścił otwory mikrofonu oraz głośnika, a także – za przykręcaną klapką – slot na kartę pamięci i przycisk Reset. Z tyłu przymocowany jest ruchomy uchwyt z odkręcaną podstawą. Tę mocujemy na przykład do ściany domu za pomocą trzech wkrętów dołączonych do zestawu. Przed podstawę poprowadzone są dwa przewody zakończone gniazdami – zasilania oraz RJ45.

Specyfikacja kamer Tapo Tapo C110 Tapo C210 Tapo C320WS Cechy sprzętowe Wymiary (S x G x W) 67,6 x 54,8 x 98,9 mm 86,6 x 85 x 117,7 mm 142,3 x 103,4 x 64,3 mm Porty microSD microSD, RJ45 Przyciski Reset Diody System diod System diod

2 x białe światło LED Zasilacz 9 V / 0,6 A Kamera Przetwornik obrazu 1/2,8”, 3 Mpix (2304 x 1296) 1/3”, 4 Mpix (2560 x 1440) Obiektyw F/NO: 2.0

Ogniskowa: 3,3 mm F/NO: 2.4

Ogniskowa: 3,83 mm F/NO: 1.61

Ogniskowa: 3,18 mm Nagrywanie w nocy Dioda IR 850 nm (do 9 m) Dioda IR 850 nm (do 30 m) Funkcje audio Komunikacja dźwiękowa Transmisja dwukierunkowa audio Wejście/wyjście audio Mikrofon i głośnik Sieć Bezpieczeństwo transmisji 128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS Prędkość połączeń bezprzewodowych 11 Mb/s (802.11b)

54 Mb/s (802.11g)

72,2 Mb/s (802.11n) 11 Mb/s (802.11b)

54 Mb/s (802.11g)

150 Mb/s (802.11n) Częstotliwość 2,4 GHz Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej WPA, WPA2-PSK Inne Czujniki aktywności Czujnik ruchu Informacje o aktywności Powiadomienia Push Kompresja wideo H.264 Transmisja strumieniowa wideo 3 Mpix 4 Mpix Certyfikat zgodności CE, NCC Wymagania systemowe iOS 10+, Android 5.0+ Środowisko pracy Temperatura 0-40°C

Wilgotność 10-90%, bez kondensacji Temperatura -20°C - 45°C

Wilgotność: 10-90%, bez kondensacji Zawartość opakowania Kamera Tapo C110

Zasilacz (przewód 3 m)

Skrócona instrukcja obsługi

Śruby montażowe

Szablon montażowy Kamera Tapo C210 Zasilacz (przewód 3 m) Skrócona instrukcja obsługi Śruby montażowe Szablon montażowy

Podstawa kamery Kamera Tapo C320WS Zasilacz (przewód 3 m) Skrócona instrukcja obsługi Śruby montażowe Szablon montażowy Wodoodporne mocowanie kabli, uszczelka

