Sztuczna inteligencja JUUL pomoże Ci rzucić palenie

Mogłoby się wydawać, że firmy produkujące jakiekolwiek wyroby związane z paleniem tytoniu nie będą atakować rynku rozwiązaniami, które mają pomóc w rzuceniu nałogu. JUUL, obecnie największy gracz w USA (według Nielsena) na rynku nowoczesnych produktów dla palaczy opatentował sztuczną inteligencję, która pomoże w wyzbyciu się szkodliwego uzależnienia.

JUUL jednak liczy na to, że dzięki takiemu podejściu miejscowi urzędnicy nieco stonują swoje niekorzystne działania. W Stanach Zjednoczonych bowiem producent nie ma łatwego życia i cały czas jest "nękany" przez kolejne kontrole i pozwy. W nich formułowane są dosyć mocne zarzuty: JUUL rzekomo ma prowadzić marketing atrakcyjny dla młodych osób, które coraz częściej sięgają po nowoczesne wyroby tytoniowe, które nie wydzielają przykrego zapachu jak tradycyjne papierosy, ale uzależniają dokładnie tak samo.

Patent JUUL zakłada produkcję urządzenia, w którym ma kryć się sztuczna inteligencja pozwalająca na ostateczne rzucenie palenia dzięki codziennemu zmniejszaniu dawki nikotyny. Dokument został złożony do urzędu już zeszłego lata, jednak dopiero teraz stał się on jawny. "Asystent" w rzucaniu palenia miałby komunikować się z waporyzerem (urządzeniem służącym do generowania aerozolu z zawieszoną w nim nikotyną) i stopniowo zmniejszać udział uzależniającej trucizny, bez redukcji psychologicznego nawyku "wapowania". Proces odstawiania nikotyny miałby być modyfikowany w zależności od nawyków palacza.

Pomysł JUUL kiełkował przynajmniej dwa lata

Jeden z założycieli JUUL oraz CPO - James Monsees już dwa lata temu w serwisie TechCrunch zapowiedział urządzenie komunikujące się z telefonem komórkowym, które pomaga palaczowi w wyjściu z nałogu. Wtedy wspominał również o rozwiązaniu machine learningowym, które adaptuje się do przyzwyczajeń użytkownika i na podstawie takich danych układa strategię obniżania dawek nikotyny.

Urządzenie pomagające w wyjściu z uzależnienia od nikotyny może być impulsem dla urzędników, który skłoni ich do patrzenia przychylniejszym okiem na producenta nowoczesnych wyrobów tytoniowych. Jak wspomnieliśmy wyżej, oskarża się JUUL o marketing wycelowany w młodych ludzi, którzy chętnie sięgają po sprzęty z kręgu e-papierosów. JUUL jako największy gracz w USA, naturalnie jest najmocniej oskarżany o niekorzystny wpływ na osoby niepełnoletnie.

Problem młodych osób korzystających z takich urządzeń jest w USA bardzo poważny: z tego względu, lokalny urząd zajmujący się certyfikacją żywności oraz leków (FDA) zapowiedział, że wycofa z rynku wszelkie smakowe kartridże do e-papierosów. Motywem urzędników jest fakt, że tego typu akcesoria są szczególnie lubiane przez młodych ludzi.

