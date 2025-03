Jeśli masz iPhone, to nie możesz przejść obojętnie koło tej promocji

Jednak nie oznacza to, że muszą one często wisieć na kablu ładowarki, lub powerbanka. Jest wręcz przeciwnie: mogą działać długi czas nie goszcząc w sobie żadnych wtyczek, ani nie leżąc na ładowarce QI. Jak to możliwe? Otóż dzięki funkcji MagSafe . Pod tą nazwą kryje się rozwiązanie genialne w swej prostocie: cewka indukcyjna z magnesem.

Silver Monkey Ultra Slim Powerbank MagSafe 5000mAh

Dzięki temu powerbank do iPhone możemy podłączyć magnetycznie. Ten zwyczajnie przyczepia się do plecków smartfona i trzyma bardzo stabilnie. W ten sposób, jeśli odpowiednio dobierzemy powerbank, to otrzymujemy nieco grubsze urządzenie, które nie jest jednak w żaden inny sposób ograniczone i możemy swobodnie z niego korzystać, czy przenosić je w kieszeni. A tak się akurat składa, że takim powerbankiem jest Silver Monkey Ultra Slim Powerbank MagSafe 5000mAh. Ten powerbank o pojemności 5000 mAh oferuje pojedyncze wejście/wyjście USB-C, które pozwala na ładowanie urządzeń z mocą do 20 W. Dodatkowo pozwala na ładowanie bezprzewodowe wszystkich smartfonów spełniających ten standard. Jednak dopiero w zestawie z iPhone staje się czymś, na wzór doczepianych plecków, które znacznie zwiększają pojemność i czas pracy urządzenia na pojedynczym ładowaniu. A wszystko to za jedyne 64,99 złotych. Jak na wysokiej klasy akcesorium do iPhone jest to naprawdę atrakcyjna cena.