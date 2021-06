Powstało jacuzzi ogrzewane przez koparkę kryptowalut. Spodobało się Muskowi

Kryptowalutowe szaleństwo trwa w najlepsze. Doszło wręcz do tego, że ktoś zbudował jacuzzi, w którym woda jest ogrzewana za pomocą koparki.

Popularność kryptowalut zdaje się nie maleć i to pomimo cały czas wahających się kursów, na których jedni tracą, a inni zyskują. Wielkie kopalnie stały się wręcz problematyczne dla wielu państw, bowiem zużywają ogromne ilości energii, porównywalne skalą do małych państw. Jednak nie zniechęca to górników, którzy decydują się na coraz to ciekawsze projekty. Była już koparka w bagażniku BMW i8, a teraz powstało jacuzzi, w którym woda nagrzewana jest za pomocą koparki.

SPA-256-HotTub - jacuzzi ogrzewane koparką kryptowalut

Cała sprawa, a jakżeby inaczej, pośrednio łączy się z twórcą Tesli oraz SpaceX, czyli Elonem Muskiem. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie na zmianę uznawany jest za orędownika i przeciwnika kryptowalut i jednym tweetem potrafi znacząco wpływać na kursy Dogecoina czy Ethereum. Tym razem przyznał on w odpowiedzi do jednego z tweetów, że jacuzzi ogrzewane koparką kryptowalut byłaby świetnym pomysłem. Nie trzeba było długo czekać, bowiem urządzenie naprawdę powstało.

Koparka kryptowalut nie tylko ogrzewa wodę w jacuzzi, ale dodatkowo może być sterowana za pomocą Alexy. Wystarczy wydać odpowiednią komendę i maszyna rusza, a woda po chwili jest gotowa do relaksu. Elon Musk wie o projekcie, który otrzymał nazwę SPA-256-HotTub i określił go jednym słowem: "nice".

