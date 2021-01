Jak wkurzyć graczy? Wystarczy zamontować koparkę kryptowalut w bagażniku BMW i8

Jak zdenerwować graczy, którzy nie mogą kupić wymarzonej karty graficznej? Można na przykład pokazać mobilną koparkę kryptowalut, zamontowaną w bagażniku BMW i8.

Wszyscy wiemy, jaka jest aktualnie sytuacja na rynku kart graficznych. Większości modeli w ogóle nie da się kupić, a ten, które są dostępne, mają wręcz kosmiczne ceny. Weźmy na przykład nieco wysłużone już modele AMD Radeon RX 580, których normalna cena to około 750 zł. Aktualnie można je kupić za 1500-1700 zł. Wszystkiemu winne jest zbyt wysokie zainteresowanie zarówno ze strony samych graczy, jak i kopaczy krytowalut. Między obiema grupami jest pewnego rodzaju konflikt, a pewien górnik właśnie dolał oliwy do ognia, prezentując mobilną koparkę.

Koparka kryptowalut w bagażniku BMW i8

Za projekt odpowiedzialny jest Simon Byrne, który ma między innymi koparkę kryptowalut, składającą się aż z 78 kart graficznych GeForce RTX 3080. Jednak tym razem nie chodzi o rozmach czy liczbę GPU. Mężczyzna zbudował model mobilny, który zmieścił do bagażnika swojego BMW i8. Za zdjęć wynika, że mini-koparka składa się z sześciu kart graficznych GeForce RTX 3080. Spytany, dlaczego w ogóle to zrobił, sam przyznał, że chciał wkurzyć graczy. To tylko pokazuje, że raczej nie należy on do najsympatyczniejszych ludzi na świecie.

Sama koparka w pełni działa, ale nie jest zbyt praktyczna. Generowane przez zestaw ciepło jest tak duże, że przez cały czas musi być otwarty bagażnik. Tym samym auta tak naprawdę nie da się użytkować zgodnie z przeznaczeniem, czyli po prostu nie można nim jeździć. Natomiast akumulatory elektrycznego BMW i8 są w pełni wystarczające, aby zasilić komputer z sześcioma kartami graficznymi. Projekt fajny i ciekawy, ale stojące za nim motywacje są już nie najlepsze.

