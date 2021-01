Procesory Intel Rocket Lake przyniosą 19% wzrost wydajności IPC

Intel oficjalnie zapowiedział nowe procesory z serii Rocket Lake. Chociaż nadal są one produkowane z wykorzystaniem litografii 14 nm, to wprowadzają zupełnie nową architekturę, która przynosi 19-procentowy wzrost wydajności IPC.

Wczoraj wieczorem (11 stycznia) odbyła się oficjalna konferencja Intela z okazji online'owych targów CES 2021. Głównym daniem, zaserwowanym przez Niebieskich, były mobilne procesory Intel Core H35 do laptopów gamingowych. Oprócz tego Intel zapowiedział też kolejne układy desktopowe. Najpierw do sprzedaży trafią modele Rocket Lake, które na sklepowych półkach pojawią się pierwszym kwartale 2021 roku. Nieco później, ale jeszcze w tym roku zobaczymy modele z serii Alder Lake. Co dzisiaj już o nich wiemy?

Procesory Intel Rocket Lake - wciąż 14 nm, ale nowa architektura

W pierwszym kwartale 2021 roku do sprzedaży trafią procesory Intel Core z serii Rocket Lake. Te nadal będą produkowane z wykorzystaniem litografii 14 nm, ale Niebiescy zapowiedzieli zupełnie nową architekturę. Ta przyniesie, według zapowiedzi, 19-procentowy wzrost wydajności IPC z generacji na generację. Flagowym modelem będzie Intel Core i9-11900K, czyli układ 8-rdzeniowy i 16-wątkowy o taktowaniu Turbo do 5,3 GHz na jednym rdzeniu lub 4,8 GHz na wszystkich rdzeniach. Nowa platforma obsługuje standard PCI-Express 4.0 (do 20 linii) i pomimo wprowadzenia chipsetów z serii 500, będzie kompatybilna z aktualnymi modelami płyt głównych z serii 400 (poza H410 i B460).

Intel Alder Lake - 10 nm i rewolucyjna konstrukcja?

Kolejna, 12. generacja procesorów Intela otrzymała nazwą Alder Lake i zadebiutuje ona jeszcze w tym roku. Architektura przyniesie pewnego rodzaju rewolucję, ponieważ będzie pierwszą, desktopową w ofercie Intela w litografii 10 nm SuperFin. Chociaż na ten moment nie znamy wielu szczegółów, to procesory Alder Lake mogą mieć hybrydową budowę, która w ramach jednego układu łączy rdzenie o wysokiej wydajności i energooszczędne. Podobnie od wielu lat wygląda to w przypadku rynku mobilnego i procesorów ARM.

Źródło tekstu: AnandTech