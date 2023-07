Procesory Intela będą droższe. Oto powody

Intel szykuje się do restrukturyzacji. W związku z tym firma planuje podwyższyć ceny procesorów, w tym też tych, które już są dostępne w sklepach.

Wyznawcy ideologii PC Master Race nie mają w ostatnim czasie powodów do zadowolenia. Drożeje niemal wszystko, a jedyne wyjątki to tak naprawdę dyski SSD i pamięci RAM. Już teraz więcej płacimy za karty graficzne, procesory czy płyty główne, a to jeszcze nie koniec. Intel planuje kolejne podwyżki i to także układów, które już są dostępne w sklepach.

Intel szykuje podwyżki cen procesorów

Takie informacje docierają do nas z Niemiec. Najpierw pojawiły się na forum serwisu PCGamesHardware, a następnie zostały potwierdzone u dwóch niezależnych dostawców. Intel podobno szykuje dużą restrukturyzację swojego biznesu i w związku z tym planuje podwyższyć ceny, aby w ten sposób uzyskać dodatkowe fundusze.

Podwyżka ma dotyczyć procesorów, które są aktualnie sprzedawane, a także nowych generacji. Tym samym droższe będą układy z serii Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh, a także Meteor Lake. Niestety, nie będzie to pierwsza tego typu podwyżka. Z podobną decyzją mieliśmy już do czynienia w zeszłym roku, kiedy to ceny wzrosły o 10-20 proc.

Część wspominanej restrukturyzacji to między innymi budowa ogromnej fabryki we wschodnich Niemczech, w miejscowości Magdeburg. Inwestycja ma pochłonąć aż 17 mld euro, chociaż część tej kwoty wziął na siebie niemiecki rząd. Poza tym Intel zrezygnował z dalszej produkcji komputerów z serii NUC. Co ważne, podwyżki nie dotyczą kart graficznych. Wzrosnąć mają przede wszystkim ceny procesorów.

Informacja na ten moment nie jest jeszcze oficjalna, ale źródła wydają się pewne. Nie można też wykluczyć, że podwyżki ograniczą się do lokalnego, niemieckiego rynku, ale to raczej mało prawdopodobne.

