Procesor Intel Core i9-14900K już pobił rekord świata

Chociaż procesor Intel Core i9-14900K dopiero zadebiutował, to już pobił rekord świata w taktowaniu.

Procesory Intel Core 14. generacji, czyli Raptor Lake Refresh, właśnie zadebiutowały. Wśród nich znajduje się model Core i9-14900K, który jest w tym momencie najmocniejszym układem w ofercie Niebieskich, a przynajmniej wśród tych skierowanych do zwykłych użytkowników. Już teraz udało mu się pobić rekord świata.

Core i9-14900K bije rekord świata

Procesor Intel Core i9-14900K został użyty przez drużynę ASUSA do pobicia rekordu świata w taktowaniu CPU. Układ osiągnął wynik 9043,92 MHz na pojedynczym rdzeniu P (Performance). Tym samym pobił poprzedni najlepszy rezultat o 35,1 MHz.

W celu pobicia rekordu wykorzystano chłodzenie ciekłym helem, co może być małym zaskoczeniem, bo zazwyczaj używa się ciekłego azotu. Jednak wynika to z tego, że ten drugi jest tańszy i łatwiej dostępny. Z kolei Hel ma niższą temperaturę. Poza tym zestaw składał się z płyty głównej ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore, zasilacza Enermax o mocy 1200 W oraz 16 GB pamięci G.Skill Trident Z.

Pobicie rekordu o zaledwie 35,1 MHz nie wydaje się szczególnie trudnym osiągnięciem, ale to już ten poziom, w którym liczy się każda, najmniejsza nawet zmiana. Wcześniejszy rekord również należał do zespołu ASUSA i został osiągnięty na układzie Core i9-13900KF. Przez długi czas, bo aż 8 lat, najlepszy rezultat (8,722 GHz) należał do wiekowego już modelu AMD FX 8350.

