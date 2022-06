Intel Core i9-13900 przetestowany. Bije na głowę swojego poprzednika

Procesor Intel Core i9-13900 z serii Raptor Lake został przetestowany w jednym z popularnych benchmarków. Wydajnościowo bije na głowę swojego poprzednika z rodziny Alder Lake.

W tym roku zadebiutują procesory Intel Raptor Lake, czyli tzw. 13. generacja układów Core. Z zapowiedzi wynika, że będą to jednostki bardzo wydajne. Do sieci wyciekły właśnie testy modelu Intel Core i9-13900 (bez K), które zdają się to potwierdzać.

Intel Core i9-13900 Raptor Lake — jaka wydajność?

Procesor Intel Core i9-13900 został przetestowany w programie SiSoft Sandra 20/21. We wszystkich testach wypada dużo lepiej od swojego poprzednika, czyli Core i9-12900. Wypada od niego aż o 50 proc. lepiej w teście FP32 oraz aż dwa razy lepiej w teście FP64. Co więcej, testy przeprowadzono przy taktowaniu zaledwie 3,7 GHz na rdzeniach P, gdzie docelowo układ ma dobijać aż do 5,5 GHz. Pokonuje też konkurencję w postaci Ryzena 9 5900X, chociaż tutaj różnice są już dużo mniejsze. Wato zaznaczyć, że są to testy non-SIMD. W testach SIMD różnica to już zaledwie 4-6 proc.

Nowe procesory Intela zadebiutują jeszcze w tym roku. Wiemy, że będą obsługiwać pamięci DDR5-5600 (JEDEC) i będą wyposażone w nowe, wydajne (P) rdzenie Raptor Cove oraz energooszczędne (E) jednostki Gracemont. Zbudowane zostaną w litrografii Intel 7+, co oznacza zoptymalizowane 10 nm. Poza tym zaoferują 20% więcej pamięci L3 (do 36 MB) oraz dwa razy więcej pamięci cache L2 (do 32 MB). Szkoda, że nadal nie będą obsługiwać AVX-512, co w niektórych zastosowaniach daje dużą przewagę AMD.

