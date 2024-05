Nowe informacje o procesorach Arrow Lake-S i platformie Z890

Wyciekła specyfikacja platformy Intel Z890 do nowych procesorów z serii Arrow Lake. Oto, czego możemy po niej oczekiwać.

W tym roku Intel zaprezentuje nowe procesory z serii Arrow Lake, a wraz z nimi całkowicie odświeżoną platformę z chipsetami 800 oraz podstawką LGA 1851. Na chińskim forum Weibo pojawiły się nowe informacje na temat tego, co szykuje niebieski producent.

Specyfikacja Arrow Lake i Z890

Zacznijmy od samych procesorów. Szczególnie ciekawie brzmi informacja, że w tej generacji Intel zamierza odpuścić najniższą serię układów Core Ultra 3. Do sprzedaży mają trafić tylko modele Core Ultra 5, Core Ultra 7 oraz Core Ultra 9. Rola najtańszych modeli będzie nadal należeć do procesorów poprzedniej generacji. W sumie Intel przygotował trzy modele z odblokowanym mnożnikiem: Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K oraz Core Ultra 5 245K. To one jako pierwsze mają trafić do sprzedaży.

Nowe procesory będą wyposażone w zintegrowane układy graficzne. Te mają oferować maksymalnie 4 rdzenie Xe, bazujące na architekturze Alchemist Xe-LPG. Poza tym iGPU mają mieć wyższe taktowania, co powinno przełożyć się na lepszą wydajność, ale nie należy spodziewać się cudów. W kontekście zintegrowanych grafik to AMD powinno radzić sobie lepiej.

Jeśli chodzi o pamięć cache procesorów, to wydajne rdzenie Lion Cove mają mieć po 3 MB pamięci cache L2, a zbiór energooszczędnych rdzeni Skymont (składający się z 4 jednostek) ma oferować 3 MB L2. Przy najwydajniejszym modelu Core Ultra 9 285K dawałoby to 36 MB pamięci podręcznej drugiego poziomu.

W kontekście platformy Intel Z890 dowiedzieliśmy się, że ta ma obsługiwać standard Thunderbolt 4. Do tego zaoferuje natywną obsługę pamięci DDR-6400 (i tylko DDR5) oraz więcej linii PCIe 5.0. Premiera nowości zaplanowana jest na drugą połowę 2024 roku.

