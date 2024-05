Intel Arrow Lake coraz bliżej. Wyciekły nowe informacje o procesorach

Pojawiły się nowe, ciekawe informacje na temat procesorów Intel Arrow Lake i to zarówno w wersji desktopowej, jak i do laptopów.

Wyciekły kolejne informacje o nowych procesorach Arrow Lake. Tym razem dotyczą one trzech modeli desktopowych, czyli z serii Arrow Lake-S oraz dwóch wersji laptopowych, znanych jako Arrow Lake-HX.

Nowe procesory Intel Arrow Lake

Nowe procesory Intela powinny trafić do sklepów jeszcze w tym roku. Nie ma żadnego zaskoczenia w tym, że Niebiescy szykują jednocześnie modele desktopowe, jak i mobilne, czyli do laptopów. Z najnowszych informacji, które ujawnił znany w branży @Harukaze5719, do sprzedaży trafią co najmniej trzy modele Arrow Lake-S oraz dwa Arrow Lake-HX. Ich specyfikacja prezentuje się następująco:

​​​​​​​Arrow Lake-S 24-rdzeniowy (LGA 1851) - 3.6 GHz / 36 MB L3 Cache

Arrow Lake-S 14 -rdzeniowy (LGA 1851) - 2.8 GHz / 24 MB L3 Cache

Arrow Lake-S 6-rdzeniowy (LGA 1851) - 2.8 GHz / 18 MB L3 Cache

Arrow Lake-HX 16-rdzeniowy (FCBGA) - 2.9 GHz / 30 MB L3 Cache

Arrow Lake-HX 14-rdzeniowy (FCBGA) - 3.0 GHz / 24 MB L3 Cache

W przypadku modelu desktopowych mówimy o układach w konfiguracji: 8+16 (24-rdzeniowy), 6+8 (14-rdzeniowy) oraz 6+0 (6-rdzerniowy). Pierwsza liczba oznacza wydajne rdzenie P (Performance), a druga energooszczędne E (Efficiency). Natomiast modele laptopowe to: 8+8 (16-rdzeniowy) oraz 6+8 (14-rdzeniowy).

Warto przypomnieć, że nowe procesory zadebiutują pod nowymi oznaczeniami. Na przykład najmocniejszy z układów desktopowych to Core Ultra 285K. Układy będą obsługiwać tylko pamięci DDR5 (natywnie do 6400 MHz) oraz nową podstawkę LGA 1851. Co ważne, nie będą miały Hyper-Threading, więc liczba rdzeni będzie odpowiadać też liczbie wątków.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: wccftech