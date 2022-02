Intel z problemami. Opóźnia się premiera kluczowych podzespołów

Premiera kart graficznych Intel Arc Alchemist nie odbędzie się w zakładanym terminie. Debiut nowych GPU opóźnia się z powodu problemów ze sterownikami.

Jeszcze w styczniu, przy okazji targów CES 2022 w Las Vegas, Intel zapewniał, że karty graficzne z serii Arc Alchemist zadebiutują w pierwszym kwartale tego roku. Mamy niemal połowę lutego, a o GPU wciąż jest cicho. O co chodzi?

Kiedy premiera kart graficznych Intela?

Znany YouTuber z kanału Moore's Law Is Dead w najnowszym filmie poinformował, że premiera kart graficznych Intela została opóźniona. Nie jest to informacja oficjalna, ale twórca słynie z raczej pewnych źródeł. Pierwsze modele mają trafić do sprzedaży dopiero w kwietniu tego roku, ale będzie to zaledwie low-endowa konstrukcja do laptopów. Prawdopodobnie chodzi o Intel Arc A370M, która pojawiła się w pierwszym laptopie.

Rzeczywista premiera może zostać opóźniona nawet do maja lub czerwca. Dopiero wtedy na sklepowych półkach pojawią się laptopy z mocniejszymi GPU, a przede wszystkim tzw. modele dedykowane, czyli do komputerów stacjonarnych.

Czym spowodowane jest opóźnienie? Z jednej strony Intel chce być pewny, że na premierę kart graficznych te realnie będą dostępne w sklepach, aby każdy zainteresowany mógł je zakupić. Na szczęście produkcja ruszyła już jakiś czas temu, więc nie powinno być z tym problemów. Fabryki TSMC działają na pełnych obrotach.

Z drugiej strony Intel chce, aby premiera była możliwie udana. Dlatego bardzo mocno pracuje nad sterownikami, aby te były możliwie dopracowane i gotowe na debiut nowych GPU. To właśnie z tego powodu, chociaż nie są to informacje oficjalne, premiera miała zostać opóźniona.

