Karty graficzne Intel Arc Alchemist ucieszą górników kryptowalut

Raja Koduri — szef graficznego oddziału Intela — potwierdził w niedawnym wywiadzie, że karty graficzne Intel Arc Alchemist nie będą miały ograniczenia wydajności w kopaniu kryptowalut. To dobra informacja dla górników, ale gorsza dla graczy.

Wielkimi krokami zbliża się premiera dedykowanych kart graficznych Intel Arc Alchemist. Niebiescy niedawno zapewniali, że te trafią do sprzedaży już na początku 2022 roku. Według plotek w pierwszej kolejności zobaczymy układy mobilne, stworzone z myślą o laptopach, a dopiero później modele desktopowe. Wiele osób liczyło, że te będą lepiej dostępne niż konkurencyjne modele AMD i NVIDII, co pozwoli na złożenie sensownego PC-ta. Jednak Raja Koduri — szef graficznego oddziału Intela — przyznał w wywiadzie, że jego firmę będą prawdopodobnie trapić te same problemy, co rywali.

Intel Arc Alchemist dla górników

Złą informacją dla graczy jest fakt, że karty graficzne Intel Arc Alchemist nie będą miały żadnego limitera wydajność w momencie wykrycia kopania kryptowalut. Oznacza to, że Niebiescy nie mają zamiaru iść w ślady NVIDII, która w ten sposób chciała ograniczyć wpływ górników na rynek. To pierwsza sugestia, że karty graficzne Intela będą miały taki sam problem z dostępnością, jak konkurencja, w końcu kopacze (o ile wydajność będzie zadowalająca) mogą się na nie wręcz rzucić. Zresztą sam Raja Koduri przyznał, że na ten moment nie może nic zapewnić.

Wchodzimy na ten rynek jako trzeci gracz. Zawsze będę bardzo ostrożny, gdy popyt jest tak duży, a rynek tak trudny. Zawsze mogę użyć więcej zapasów, ale nie powiem, że mam wystarczającą liczbę układów na rynku o tak wysokim popycie. Myślę, że każdy z moich konkurentów powie teraz to samo.

- skomentował sprawę Raja Koduri z Intela.

Przy okazji wiceprezes Intela zdradził, że do partnerów trafiły już układy Intel Arc Alchemist, dzięki czemu ci zaczęli prace nad modelami niereferencyjnymi. Prawdopodobnie powinniśmy spodziewać się podobnych serii, co w przypadku Radeonów czy GeForce'ów.

