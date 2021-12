Opóźnia się premiera kart Intel Arc Alchemist. Znamy szczegóły

Za kilka dni Intel powinien zaprezentować swoje dedykowane karty graficzne z serii Arc Alchemist. Już dzisiaj poznaliśmy szczegóły ich premiery.

Dedykowane karty graficzne Intel Arc Alchemist zostaną zaprezentowane przy okazji zbliżających się targów CES 2022 w Las Vegas. Co prawda Niebiescy wycofali się z udziału w wydarzeniu w formie fizycznej, ale można się spodziewać, że zorganizują imprezę online. Jednak już dzisiaj poznaliśmy szczegóły premiery nowych GPU.

Intel Arc Alchemist dopiero w marcu?

Od razu uprzedzam, że nie są to informacje oficjalnie, ale brzmią wiarygodnie, więc jest spora szansa, że właśnie tak wygląda plan Intela na najbliższe miesiące. Z plotek wynika, że w styczniu odbędzie się tylko prezentacja nowych GPU. Jeśli chodzi o premierę sklepową, to ta zaplanowana jest dopiero na marzec, a nawet może zostać opóźniona aż do drugiego kwartału 2022 roku.

W pierwszej kolejności do sprzedaży mają trafić dwa najmocniejsze modele z 512 oraz 384 jednostkami wykonawczymi. Pierwszy z nich będzie wyposażony w 16 GB pamięci GDDR6 18 Gbps i zaoferuje wydajność na poziomie GeForce RTX 3070/3070 Ti. Z kolei model z 384 EU ma mieć 12 GB pamięci GDDR6 16 Gbps i możliwości porównywalne do GeForce RTX 3060/3060 Ti.

Pierwotnie Intel, w przypadku najmocniejszego modelu, celował podobno w TDP na poziomie 250 W, ale ostatecznie zostało ono podniesione do 275 W. Niewykluczone, że do sprzedaży trafią podkręcone modele niereferencyjne, w których (przez wyższe taktowanie) TDP zostanie podniesione nawet do 300 W. To będzie wymagało zasilania przez dwie 8-pinowe wtyczki.

Ceny nowych kart nie są jeszcze znane, ale Intel — podobnie jak NVIDIA i AMD — będzie miał te same problemy z produkcją i dostępnością. Prawdopodobnie oznacza to dużo wyższe kwoty w sklepach niż MSRP, czyli ceny sugerowane.

