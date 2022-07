Flagowa karta Intel Arc A770 na pierwszych testach. Jest przyzwoicie

Flagowa karta graficzna Intel Arc A770 została na swój sposób zaprezentowana. Intel dokonał tego we współpracy ze znanym kanałem na YouTubie Linus Tech Tips.

Znany kanał na TouTubie — Linus Tech Tips — miał okazję bliżej przyjrzeć się karcie graficznej Intel Arc A770, która ma być tzw. flagowym, czyli najmocniejszym modelem w ofercie Niebieskich. Wideo powstało we współpracy z Intelem, więc na pewno nie dowiedzieliśmy się wszystkiego. Pomimo tego film zdradza kilka ciekawych kwestii.

Jak radzi sobie Intel Arc A770?

Karta graficzna Intel Arc A770 wykorzystuje układ ACM-G10, który znalazł się już w mobilnych modelach z serii 7, czyli Arc A770M oraz Arc A730M. Jednak w tym wypadku mówimy o jego najmocniejszej, w pełni odblokowanej wersji z 32 rdzeniami Xe (4096 ALU) oraz 32 jednostkami do Ray Tracingu. Do tego dochodzi 16 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej magistrali.

GPU może podnieść taktowanie do ponad 2,4 GHz, oferując wtedy wydajność około 20 TFLOPs (FP32). Maksymalne TGP/TBP wynosi 250 W, ale karta w standardowych ustawieniach działa raczej przy 190 W. Zasilana jest za pomocą 8+6-pinowych złączy PCIe. Jeśli chodzi wydajność, to powinna się plasować gdzieś między RTX 3060 Ti oraz RTX 3070.

No właśnie, jeśli już przy wydajności jesteśmy, to film Linus Tech Tips daje nam pewne informacje na ten temat. Przede wszystkim widać, że Intel skupił się na optymalizacji z wykorzystaniem DirectX 12 oraz Vulkan. W grze Shadow of the Tomb Raider model Arc A770 uzyskuje około 80 fps-ów w DX12, ale już tylko 40 fps-ów z DX11. Poza tym pokazano rozgrywkę w Cyberpunk 2077 oraz F1 2021 w rozdzielczości 1440p i tak wygląda na płynną, ale nie znamy dokładnej liczby klatek na sekundę.

Jak już wcześniej wspominałem, na standardowych ustawieniach limit mocy Arc A770 to 250 W, ale rzeczywiste TGP bliższe jest wartości 190 W. Ustawienie w sterownikach profilu +20% poskutkowało zwiększeniem limitu mocy do 285 W. Przy 100-procentowym obciążeniu karta dobijała do 2,5 GHz i temperatury 76 st. Celsjusza. Całkiem nieźle. Cena nie jest jeszcze znana, ale powinna nie przekroczyć poziomu 400 dolarów.

