Intel Arc A380. Ta karta graficzna to katastrofa

Kilka zagranicznych redakcji dorwało pierwszą, desktopową kartę graficzną Intel Arc A380. Testy jasno pokazują, że na ten moment jest to produkt niegotowy, który nie powinien trafić do sprzedaży.

Chociaż wiele osób liczyło, że Intel zdoła nawiązać walkę z AMD oraz NVIDIĄ, to kolejne informacje sugerują, że na razie będziemy musieli obejść się smakiem. Nie dość, że premiera kart z serii Alchemist opóźniła się na tyle, że za chwilę będą one konkurować już z nową generacją układów konkurencji, to na dodatek pierwsze testy są bardzo niepomyślne dla Niebieskich.

Intel Arc A380 to katastrofa

Chociaż karty graficzne Intel Arc Alchemist oficjalnie jeszcze nie zadebiutowały ani w Europie, ani w Stanach Zjednoczonych, to kilku zagranicznym redakcjom udało się dorwać model chińskiej marki GUNNIR, który dostępny jest tylko w Państwie Środka. Napisać, że pierwsze testy są niepomyślne, to jak nic nie napisać. Na ten moment karta to katastrofa w najczystszej postaci.

Granie na karcie graficznej Intel Arc A380 z najnowszymi sterownikami jest jak życie pośrodku pola minowego, grając po pijaku [...] W obecnym stanie jest zupełnie niezrozumiałe, jak duża i renomowana firma, taka jak Intel, może sprzedać taki produkt nawet jednemu klientowi.

- pisze w swojej recenzji serwis ComputerBase.

Z kolei serwis Igors'LAB dał karcie notę "Not Approved". To o tyle ważne, że zdarzyło się dopiero drugi raz w historii strony. To tylko pokazuje, jak złym produktem jest Intel Arc A380. Według testerów karty jest praktycznie nieużywalna z wyłączonym ReBAR. Projekt sprawia wrażenie stworzonego na szybko, który ma zbyt wysokie wymagania pod względem pobieranej energii.

Jeśli chodzi o wydajność, to karta rzeczywiście jest konkurencją dla wiekowego już GTX-a 1650 oraz bardzo słabego Radeona RX 6400. Z pierwszym minimalnie wygrywa, ale konstrukcja AMD wypada już dużo wydajniej od Intela. Jednocześnie Arc A380 ma wyższy pobór mocy od obu konkurentów i to nawet o 50 proc. w porównaniu do RX 6400. Karty nie są też obsługiwane przez programy do kopania kryptowalut.

