Intel pokazuje wydajność karty graficznej Arc A750. Jest dobrze

Intel opublikował nowe wideo, na którym prezentuje wydajność karty graficznej Arc A750. Tym razem jest to dużo lepsza prezentacja, a i same wyniki są obiecujące.

Kilka dni temu Intel pokazał już wydajność w grze Death Stranding. Wtedy skrytykowałem firmę za bardzo statyczną scenę i brak informacji na temat ustawień. Tym razem Niebiescy poprawili wszystkie niedociągnięcia i jest już dużo lepiej. Same wyniki również prezentują się dobrze.

Wydajność Intel Arc A750

Tym razem wydajność karty graficznej Intel Arc A750 została zaprezentowana w grze Control. Znowu to gra, która dzieje się w większości w zamkniętych pomieszczeniach, ale przynajmniej mamy okazję zobaczyć kawałek dynamicznej rozgrywki. Poza tym Ryan Shrout i Tom Petersen pokazali też ustawienia graficzne. Gra odpalona była z wysokimi ustawieniami, bez V-Sync i w rozdzielczości 1440p.

W takim scenariuszu Intel Arc A750 pozwala na rozgrywkę z płynnością około 55-68 klatek na sekundę. Całkiem nieźle. Nadal nie wiemy, jaka była dokładka specyfikacja testowanego komputera, ale w tej samej grze RTX 3060 i Radeon RX 6600 XT radzi sobie trochę gorzej.

W tym samym filmie Intel zaprezentował wykres porównawczy, w którym zestawia kartę Arc A750 z GeForcem RTX 3060. Konstrukcja Niebieskich, w zależności od gry, ma być od 6 do nawet 17 proc. wydajniejsza. Oczywiście do podobnych wykresów trzeba podchodzić z małym dystansem, bo producenci mają w zwyczaju wybierać najkorzystniejsze dla siebie scenariusze. Pomimo tego wyniki wyglądają obiecująco. Ważne, aby Intel ogarnął sterowniki, bo to z nimi jest największy problem.

Pytanie, co z plotkami, według których Intel może anulować karty graficzne z serii Alchemist. Sam film nie powinien dziwić, bo dział marketingu ma działać dopóty, dopóki nie zapadnie ostateczna decyzja.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: wccftech