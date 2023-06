Ta karta graficzna ma złącze zasilania, ale możesz go nie znaleźć

Inno3D to kolejna firma, która postanowiła zrobić coś z brzydkimi, wiszącymi kablami zasilania przy kartach graficznych. Rozwiązanie wydaje się szalenie ciekawe.

Producenci kart graficznych w ostatnim czasie próbują czegoś nowego. Na przykład ASUS zaprezentował model bez tradycyjnego złącza zasilania, który całą potrzebną energię czerpie z płyty głównej. Z kolei Acer ma szykować karty chłodzone cieczą, ale ze zintegrowanym, a nie z zewnętrznym radiatorem. Do tego grona możemy dopisać też markę Inno3D, która również chce schować brzydkie kable zasilania.

Inno3D ze schowanym złączem zasilania

Firma Inno3D ma szykować dwie karty graficzne — GeForce RTX 4060 Ti oraz GeForce RTX 4070, które nieco inaczej podejdą do tematu zasilania. Standardowo złącza PCIe i 12VHPWR znajdują się na szczycie kart, przez co są nie tylko widoczne, ale często też wygięte przez panel boczny obudowy. Tymczasem chińska marka postanowiła umieścić port na tyle karty graficznej, między radiatorem, a backplatem. Proste, a jednocześnie sprytne.

Takie umiejscowienie ma wiele zalet. Po pierwsze, kabel można tak poprowadzić, aby nie był widoczny. W erze coraz popularniejszych obudów z przezroczystymi panelami bocznymi to dla wielu ważna kwestia. Po drugie, przewód nie jest niepotrzebnie wyginany przez brak miejsca, co może być szczególnie ważne w przypadku wtyczek 12VHPWR. Dostrzegam tylko jeden problem — odpowiednie poprowadzenie kabli pod kartą graficzną, bo właśnie tam są one prowadzone, ale nie powinno to być szczególnie trudne.

Niestety, oba modele mają — przynajmniej na razie — zadebiutować tylko w Chinach. Nie wiadomo, czy Inno3D zdecyduje się sprzedawać je także w Europie. A szkoda, bo to ciekawe rozwiązanie. W zestawie z kartami mają znajdować się białe przewody, które kolorystycznie pasują do nowych modeli.

