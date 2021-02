Inno3D prezentuje grafikę RTX 3080 TwinX2 OC - wysoka wydajność w małej formie

Portfolio firmy Inno3D powiększyło się o nową kartę graficzną GeForce RTX 3080 TwinX2 OC. To wydajna konstrukcja, która zamknięta została w stosunkowo niewielkiej obudowie.

Inno3D GeForce RTX 3080 TwinX2 OC to wydajna karta graficzna, która - jak na swoje możliwości - charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami. Producent zapewnia, że przy długości zaledwie 274 mm zmieści się ona praktycznie w każdym komputerze. Tak niewielkie gabryty udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu systemu chłodzenia TwinX2, które składa się między innymi z dwóch wentylatorów o średnicy 90 mm każdy, siedmiu ciepłowodów o łącznej długości ponad 1,5 metra. Dlatego też wymiary nie powinny wpłynąć negatywnie na osiągane temperatury.

Inno3D GeForce RTX 3080 TwinX2 OC - specyfikacja

Karta wyposażona jest w 8704 jednostki CUDA i 10 GB pamięci VRAM GDDR6X na 320-bitowej magistrali danych. Taktowanie bazowe jest takie same, jak w modelach referencyjnych, ale już w trybie Boost rośnie do 1725 MHz. To minimalnie więcej niż NVIDIA oferuje w modelu Founders Edition, co powinno dać trochę więcej wydajności w grach. Do zasilania wymagane są dwie 8-pinowe wtyczki PCIe.

Producent rekomenduje do tej karty zasilacz o mocy co najmniej 750 W. Inno3D GeForce RTX 3080 TwinX2 OC ma cztery wyjścia wideo: trzy DisplayPort 1.4a oraz jedno HDMI 2.1. Model ten jest już dostępny w polskich sklepach, ale trudno mówić o rekomendowanej cenie. Wiadomo, jaka aktualnie panuje sytuacja na rynku, więc zakup karty uszczupli konto prawdopodobnie o kwotę o kilkadziesiąt procent wyższą, niż powinna. Trudno jednak winić za to producenta, bo w gruncie rzeczy ma na to niewielki wpływ.

