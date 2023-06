IKEA z nowościami. Przynajmniej jedna może ostro namieszać

IKEA przygotowuje nowe urządzenia do inteligentnego domu. Pomogą one nie tylko pilnować bezpieczeństwa domu, ale też wykryć poruszających się domowników lub obce osoby.

Zgodnie z dokumentami dostarczonymi do Federalnej Komisji Łączności (FCC) IKEA przygotowuje dwa nowe czujniki, które niedługo mają pojawić się na rynku. Mają one, w połączeniu z centralką kompatybilną z HomeKit, wykrywać ruch i sprawdzać, czy okno lub drzwi są otwarte.

Pierwsze z urządzeń nazywa się Parasoll i służyć będzie jako czujnik otwarcia lub zamknięcia. Parasoll będzie prawdopodobnie składał się z jednostki głównej oraz magnetycznego sensora, który analizuje stan zamknięcia takich rzeczy jak okna na podstawie pomiaru oddalenia.

Urządzenie to będzie mogło monitorować drzwi, okna, lodówki, szafy, a także inne obiekty, które wymagają otwierania i zamykania. W praktyce możliwe będzie ich zastosowanie wszędzie tam, gdzie występują drzwi lub klapy, na które można nałożyć dwa elementy czujnika.

Drugi produkt, nazwany Vallhorn Motion Sensor to bezprzewodowy czujnik ruchu. Prawdopodobnie zastąpi on obecnie dostępny w IKEI Tradfri. Czujnik posiadać ma certyfikat IP44, dzięki czemu można go będzie stosować wewnątrz domu oraz na zewnątrz. Będzie on odporny na kurz i warunki pogodowe, takie jak deszcz. Zadaniem Vallhorn będzie sygnalizowanie o pojawianiu się w obszarze działania czujnika ludzi lub zwierząt.

Oba obsługiwać mają protokół transmisji danych Zigbee i wymagać będą koncentratora do prawidłowego działania. Z dużym prawdopodobieństwem będą one kompatybilne z najnowszą bramką Dirigerą z IKEI.

Uważa się, że oba gadżety będą kompatybilne z systemem IKEA Home Smart, ze sterowaniem opartym na specjalnej aplikacji. Tak jak reszta akcesoriów do inteligentnego domu, mają ułatwić życie człowiekowi. Dokładana data pojawienia się urządzeń oraz ich cena nie są jednak jeszcze znane.

