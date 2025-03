Huawei szaleje z promocjami. Kup taniego smartwatcha i odbierz słuchawki gratis

Huawei Watch Fit 3

Nie oznacza to jednak, że jest on pozbawiony funkcjonalności. Oczywiście, robi wszystko to, co dowolna opaska sportowa: mierzy aktywność fizyczną, puls, natlenienie krwi, czy sen. Jednak ponad to oferuje GPS z rysowaniem trasy z podglądem z zegarka. I to nawet kiedy ten nie jest podłączony do telefonu. Pozwala także na odbywanie rozmów telefonicznych przy sparowaniu ze smartfonem. Oferuje także wbudowany odtwarzacz MP3. W opcji tej może grać na głośniku, jak i na sparowanych z nim słuchawkach. A to wszystko za jedyne 599 zł.