Huawei prezentuje cztery nowe laptopy

Huawei zaprezentował cztery nowe laptopy. Co ciekawego mają one do zaoferowania? Wybija się szczególnie model Huawei MateBook 16s.

Huawei MateBook 16s i Huawei MateBook D16

Pierwszym laptopem, który zadebiutował jest Huawei MateBook 16s. Jak zresztą nazwa sugeruje ma on wyświetlacz o przekątnej 16 cali. Mamy tutaj format obrazu 3:2, rozdzielczość 2520 x 1680 i maksymalną jasnością 300 nitów. W kwestii procesora jest autentyczne do wyboru, do koloru. Są wersje z i5-12500H, i7-12700H i i9-12900H. Za grafikę odpowiedzialny jest Intel Iris Xe. Użytkownik może mieć 16 GB RAM i 512 GB lub 1 TB pamięci wbudowanej. Akumulator ma 84 Wh, a naładować go można dzięki technologii 135 W.

Model Huawei MateBook D16 różni się inną rozdzielczością (1920 × 1200) i formatem obrazu (16:10). Tutaj do wyboru są jedynie warianty z i5-12500H oraz i7-12700H. Nie ma wersji z 1 TB pamięci wbudowanej. Słabiej prezentuje się też akumulator (60 Wh i 65 W).

Huawei MateBook 14 2022 i Huawei MateBook D14 2022

Huawei MateBook 14 2022 to trzeci z przyszykowanych przez Huaweia laptopów. Tutaj mamy wyświetlacz o przekątnej 14 cali, z rozdzielczością 2160 x 1440, formatem obrazu 3:2 i jasnością maksymalną 300 nitów. Do wyboru będziemy mieć wersję z układem i7-1260P oraz i5-1240P. Tutaj, tak jak w D16 będzie tylko wariant jeden wariant pamięci: 16/512. Akumulator jest jeszcze mniejszy (56 Wh), ale szybkość ładowania pozostaje taka sama jak w D16.

Ostatni laptop to Huawei MateBook D14 2022. Ma on inny kontrast niż MateBook 14 (1000:1 zamiast 1500:1) oraz rozdzielczość (1920 x 1080) i format obrazu (16:9). Reszta jest taka sama.

A cena? Zależy jaki model wybierzemy oczywiście. W pierwszej kolejności nowe modele trafiły do Chin. Tam zakresy cenowe wahają się od 5299-5999 juanów (3400-3850 zł) za MateBooka D14 do 6999-9999 juanów (4500-6400 zł) za MateBooka 16s.

Źródło zdjęć: huawei

Źródło tekstu: huawei