Huawei MateView SE debiutuje. Tania wersja świetnego monitora

Huawei ostatnio prezentuje nowy sprzęt jak szalony. Tym razem jest to monitor Huawei MateView SE. To porządny monitor do podstawowych zastosowań.

Huawei ostatnio przypomina o sobie. Firma co prawda na rynku smartfonów zachowuje tylko symboliczną propozycję, ale inne segmenty stara się atakować coraz odważniej. Tym razem Chińczycy przypomnieli o sobie na rynku monitorów.

Huawei MateView SE, czyli monitorowy budżetowiec

Pamiętacie, jak bardzo pozytywnie oceniliśmy monitor MateView GT 27? On był przeznaczony jednak dla graczy i profesjonalistów. Huawei MateView SE ma zupełnie inną grupę docelową. To porządny monitor do standardowego użytku dla zwykłego użytkownika.

Monitor 1080p ma przekątną ekranu 23,8 cala. Ma on format obrazu 16:9, kontrast 1000:1 i jasność maksymalną 250 nitów. Huawei MateView ma odświeżanie 75 Hz i wspiera AMD FreeSync. Użytkownik dostanie HDMI, ale niestety nie ma tam portów USB. Huawei MateView SE może być ustawiony w pozycji pionowej i można regulować jego wysokość. Jest też tryb czytnika ebooków.

W pierwszej kolejności w Chinach do sprzedaży trafi jego wersja najbardziej podstawowa kosztująca 799 juanów (około 513 złotych). Znając dotychczasowe posunięcia Huaweia, możemy być pewni, że pewnego dnia monitor przywędruje i do Europy.

