Huawei MateBook 16 w mocnej promocji na start – dostaniesz monitor za 1 zł

Huawei MateBook 16 z procesorem AMD Ryzen serii 5800H to nowy laptop, który dziś ma swoją premierę na polskim rynku i wchodzi do sprzedaży w specjalnej promocji w zestawie z monitorem Huawei MateView GT 27” za złotówkę.

Huawei MateBook 16 wyposażony jest w 16-calowy ekran FullView w rozdzielczości 2,5K ( 2520 x 1680) o proporcjach 3:2 i jasności 300 nitów. Uwagę zwracają cienkie ramki, dzięki czemu wyświetlacz zajmuje aż 90% powierzchni przedniego panelu.

W MateBooku 16 wykorzystano ekran zapewniający dwuwarstwową ochronę oczu, co potwierdza certyfikat TÜV Rheinland. Ekran laptopa pokryty został szkłem ochronnym o twardości 7H, co zapewnia wysoką odporność na zadrapania i zarysowania. Obudowa laptopa wykonana jest ze stopu metali.

Huawei MateBook 16 jest wyposażony w procesor AMD Ryzen serii 5800H wykonany w technologii 7 nm. Pod obudową znalazł się także szybki dysk SSD NVMe PCIe 512 GB, zapewniający pięciokrotnie większą prędkość odczytu danych niż dysk SATA SSD. Pracę procesora wspiera dwukanałowa pamięć RAM DDR4 o pojemności 16 GB.

Za kulturę pracy odpowiada system chłodzenia Huawei Shark Fin, który został udoskonalony dla uzyskania wyższej wydajności przy niskim poziomie hałasu. Użytkownicy mogą również elastycznie przełączać się między trybem wydajności, który zwiększa TDP procesora do 54 W, aby uzyskać pełną moc laptopa, a trybem równowagi, który zapewnia relatywnie lepszą wydajność baterii.

Akumulator w modelu Huawei MateBook 16 ma pojemność 84 Wh, co zdaniem producenta pozwoli nawet na 12,5 godzin pracy. Do komputera dołączony jest także uniwersalny zasilacz 135 W, dzięki któremu można szybko naładować nie tylko laptopa, ale także smartfony Huawei obsługujące Huawei SuperCharge.

Huawei MateBook 16 ma także podwójny głośnik z wieloma opcjami konfiguracji. Dwa mikrofony rejestrują głos z odległości do 5 metrów, a technologia redukcji szumów odfiltrowuje niepożądane dźwięki z otoczenia.

W laptopie zainstalowany jest system Windows 11 Home.

Huawei MateBook 16 w promocji

Do 23 maja laptop dostępny jest w promocji na stronie huawei.pl, gdzie oferowany jest w cenie 5699 zł, a dodatkowo można go kupić w zestawie z monitorem Huawei MateView GT 27” za 1 zł. Standardowa cena monitora to 1599 zł.

Huawei MateBook 16 w zestawie z monitorem Huawei MateView GT 27” dostępny jest w ofercie 20 rat 0% (RRSO 0%), z szybką i darmową dostawą. Użytkownik może bezpłatnie zwrócić produkty w ciągu 15 dni.

