Huawei FreeClip 2 już w Polsce. Wyglądają obłędnie

Biżuteria czy elektronika?

Do Polski trafiła właśnie druga odsłona słuchawek typu OWS, czyli Open Wireless Stereo. Huawei FreeClip 2 to kontynuacja bardzo odważnego projektu stylistycznego. Urządzenie przypomina bardziej modny klips lub kolczyk niż typowy gadżet audio. Konstrukcja opiera się na trzech elementach: kulce akustycznej w uchu, "fasolce" za małżowiną oraz łączącym je mostku C-Bridge. Całość wykonano z elastycznego stopu z pamięcią kształtu, który pokryto przyjaznym dla skóry silikonem.

Producent mocno popracował nad ergonomią. Pojedyncza słuchawka waży zaledwie 5,1 g, co czyni ją niemal niewyczuwalną podczas noszenia. Wyraźnie odchudzono też etui ładujące. Jest ono teraz o 17% lżejsze i węższe niż w poprzedniku, dzięki czemu bez problemu zmieści się w kieszeni spodni. Do wyboru mamy cztery wersje kolorystyczne: niebieską, białą, czarną oraz modne różowe złoto. Taka budowa ma zapewniać stabilność nawet podczas intensywnych ćwiczeń.

Lepsze brzmienie i sterowanie głową

Huawei obiecuje wyraźną poprawę jakości dźwięku względem pierwszej generacji. Wewnątrz kulek znalazły się przetworniki o średnicy 10,8 mm z podwójną membraną. Mają one zapewniać dwukrotnie większą głośność i lepszą dynamikę. Nad czystością brzmienia czuwa nowy procesor neuronowy, wspierany przez sztuczną inteligencję. Ciekawą funkcją jest adaptacyjna głośność. Słuchawki same wykryją, czy jesteś w cichym biurze, czy w głośnym metrze, i dopasują poziom decybeli.

Huawei FreeClip 2 oferują też nietypowe metody sterowania. Oprócz standardowych paneli dotykowych (można np. przesuwać palcem po elemencie za uchem, by zmienić głośność), sprzęt obsługuje gesty głową. Aby odebrać połączenie, wystarczy przytaknąć. Aby je odrzucić – kręcimy głową przecząco. Słuchawki spełniają normę IP57, co oznacza wysoką odporność na pył i pot. Łączność zapewnia najnowszy standard Bluetooth 6.0, co jest dużą nowością na rynku.

Czas pracy na jednym ładowaniu wygląda bardzo solidnie. Same słuchawki pozwalają na 9 godzin słuchania muzyki. Po doładowaniu z etui, łączny czas pracy wzrasta do 38 godzin. Plusem jest też szybkie ładowanie. Wystarczy 10 minut w etui, aby zyskać kolejne 3 godziny odtwarzania.

Dostępność i cena, promocja na start

Ile kosztuje ta nowość? Rekomendowana cena detaliczna słuchawek Huawei FreeClip 2 wynosi 799 zł. Producent przygotował jednak ofertę premierową. W okresie od 22 stycznia do 8 marca 2026 roku słuchawki można kupić o 100 zł taniej, czyli za 699 zł.