Honor prezentuje swój pierwszy laptop gamingowy - Hunter V700

Markę Honor, należącą do Huawei, znamy oczywiście ze smartfonów. Ale stale poszerza ona swój obszar działania i po notebookach oraz tabletach prezentuje pierwszy laptop gamingowy, sygnowany swoim logo. Jaką ma specyfikację?

Nie jest to pierwsze wyjście Honor poza smartfony - wcześniej we wrześniu pokazał swoje notebooki MagicBook Pro, MagicBook 14 oraz 15. Hunter V700 to - niestety - model przeznaczony jak na razie tylko na rynek chiński. Niestety - ponieważ mamy tu solidną specyfikację. Jednostka centralna to procesor Intel Core i7-10750H, a jest także tańsza opcja z Core i5-10300H. Przy i7 mamy kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 2060, przy i5 - GTX 1660 Ti.

Wszystkie modele mają na starcie 16 GB RAM, a ilość tą można zdublować. Jeśli chodzi o dyski, są tu opcje 512 lub 1 TB. W obu przypadkach mówimy o SSD. Wyświetlacz Hunter V700 to 16,1" z rozdzielczością Full HD i odświeżaniem 144 Hz. Producent chwali się konstrukcją "Wind Valley", co oznacza umieszczenie wentylacji blisko zawiasów, dzięki czemu urządzenie jest smukłe. Sam system odprowadzania ciepła to dwa wiatraczki 12V.

Dla użytkowników smartfonów Honor przygotowano ciekawe rozwiązanie - za pomocą telefonu można nagrać 30-sekundowy gameplay. Wideo jest synchronizowane pomiędzy telefonem a laptopem, dzięki czemu można je edytować. A za ile to wszystko? Honor rozpoczął przedsprzedaż, a do sklepów Hunter V700 trafi 26 września, czyli już za 10 dni. W przedsprzedaży koszt modelu z i5 to odpowiedniki 1110 dolarów, czyli ok. 4180 zł, zaś opcja najdroższa to wersja z i7 i dyskiem 1 TB - tu cena sięga 1500 dolarów, czyli ok. 5,7 tys. zł.