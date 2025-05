Honor pokazał coś, co uszczęśliwi miłośników niedrogich tabletów z dużym ekranem

Honor Pad 10 do pracy

Całość ma działać pod kontrolą Honor MagicOS 9.0, który bazuje na Androidzie 15. Producent obiecuje tu PC-towe wrażenia z pracy na tablecie. Przełożyć się na to może samo działanie systemu, jak i to, że tablet jest prezentowany w zestawie z klawiaturą w formie etui i rysikiem. Nie można także pominąć tu kwestii baterii. Ta rozrosła się do 10 000 mAh, co ma się przełożyć na naprawdę długi czas pracy urządzenia. A wszystko zostało wycenione na 349,90 Euro, co przekłada się na okolice 1500 zł.