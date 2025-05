Honor 400 Pro melduje się na test. Udana kontynuacja serii

Nowe średniaki marki Honor są coraz bliższe premiery. Po pierwszych przeciekach dotyczących modeli Honor 400 i Honor 400 Pro dziś do sieci trafiły kolejne szczegóły na temat wersji Pro, która została zauważona w bazie danych Geekbench.

Benchmark potwierdził wcześniejsze plotki – Honor 400 Pro napędzany jest przez topowy układ, choć starszej generacji – Snapdragon 8 Gen 3, wspierany w testowanej jednostce przez 12 GB pamięci RAM. Co ciekawe, wygląda na to, że układ ma nieco obniżone maksymalne taktowanie z 3,3 GHz do 3,05 GHz. Smartfon działa pod kontrolą systemu Android 15. Takie połączenie sprawiło, że Honor 400 Pro w Geekbench 5 wykręcił 1547 punktów na jednym rdzeniu, a w procedurze wielordzeniowej osiągnął 5708 punktów.