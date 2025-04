Honor 400 Lite debiutuje w Polsce. AI i 108 Mpix w zasięgu ręki dzięki unikalnemu przyciskowi

AI Camera Button: Rewolucja w obsłudze i możliwościach

Jednak prawdziwa magia AI Camera Button tkwi w jego integracji z usługami Google. Szybki dostęp do Google Lens zamienia telefon w potężne narzędzie poznawcze – pozwala błyskawicznie rozpoznawać obiekty, tłumaczyć teksty w ponad 100 językach, rozwiązywać zadania czy skanować produkty. Co więcej, przycisk może również aktywować narzędzia Google Gemini, takie jak AI Eraser do usuwania niechcianych elementów ze zdjęć czy AI Outpainting do kreatywnego rozszerzania obrazu, czyniąc edycję fotografii prostszą niż kiedykolwiek.