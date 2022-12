Hisense przedstawia potężne głośniki imprezowe Party Rocker One

Hisense to marka kojarząca się u nas głównie z telewizorami. Tym razem jednak firma wprowadza na polski rynek nieco inne urządzenie: przenośny głośnik Party Rocker One. To potężny, imprezowy sprzęt o mocy 300 W.

Hisense Party Rocker One to głośnik z przestrzennym dźwiękiem surround. Uwagę zwraca wysoka moc aż 300 W. Odpowiada za nie połączenie dwóch rodzajów głośników – dwóch niskotonowych (5,25'' każdy) oraz dwóch wysokotonowych (2,25'' każdy).

Choć moc jest spora, to producent obiecuje długi czas pracy. Party Rocker One wyposażony został w cztery wbudowane akumulatory – każdy o pojemności 2500 mAh, co łącznie daje 10 000 Ah. Ma to pozwolić na nawet 15 godzin grania bez przerwy.

Jeżeli głośnik się rozładuje, to pełne zasilenie akumulatorów zajmie 3 godziny. Może być ładowany zarówno przez USB, jak i przez ładowarkę samochodową.

Jak na imprezowy sprzęt przystało, głośnik oferuje także dodatkowe efekty dźwiękowe i wizualne. Urządzenie ma 5 efektów DJ-skich: Drum, Sratch, Horn, Alarm oraz Applaoud. Każdy tworzy płynne przejścia pomiędzy utworami.

Można też wybrać jeden z pięciu trybów dedykowanych poszczególnym rodzajom muzyki: rock, jazz, samba, pop oraz bala. Każdy z nich podbija dźwięki charakterystyczne dla tego danego rodzaju muzyki, dzięki czemu wrażenia zyskują na intensywności. W takim sprzęcie nie mogło też zabraknąć trybu karaoke.

Obiecująco przedstawiają się też efekty wizualne. Urządzenie ma 5 różnych ustawień świetlnych, które dostosowują swój rytm do słuchanego utworu. Dzięki temu podświetlenie głośnika komponuje się z dźwiękami, co nadaje klimat zabawie.

Obsługę głośnika ułatwia rozbudowany panel sterowania. Co więcej, panel jest odporny na zachlapania (IPX4), więc zestaw sprawdzi się też podczas zabawy w plenerze.

Na panelu znajduje się wbudowana bezprzewodową ładowarkę do smartfonu. Telefon można podłączyć do głośnika nie tylko przez Bluetooth, ale także przez złącze analogowe 3,5 mm. Głośnik ma też wbudowany tuner FM.

Hisense Party Rocker One ma wymiary 300 x 256 x 550 cm i waży 10 kg.

Producent przekonuje, że Party Rocker One sprawdzi się także jako głośnik do telewizora bądź komputera, a nawet jako wzmacniasz gitary elektrycznej. Za pomocą złącza Bluetooth można połączyć kilka głośników i cieszyć się jeszcze mocniejszym dźwiękiem.

Hisense Party Rocker One kosztuje w promocji 1499,99 zł, poza nią 1999 zł.

Źródło zdjęć: Hisense

Źródło tekstu: Hisense