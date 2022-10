Amazon wprowadza do Polski nową wersję głośnika Echo Dot

Amazon ogłosił, że nowa, międzynarodowa wersja głośnika Echo Dot jest już gotowa do wysyłki do klientów w Polsce. Na pokładzie nie zabrakło Alexy, która – choć sama nie mówi po polsku – daje dostęp do polskich wiadomości czy stacji radiowych, a także pozwala sterować inteligentnym domem.

Dzięki doskonałemu wtapianiu się otoczenie, urządzenie ułatwia codzienne życie, kiedy tego potrzebujesz, a następnie znika w tle, gdy nie jest już potrzebne. Tym właśnie kierowaliśmy się, projektując nową generację urządzeń Echo. Dzięki ulepszonemu dźwiękowi i kompaktowej obudowie nasze nowe urządzenie zapewnia klientom więcej możliwości bezproblemowego wykorzystania Alexy w codziennym życiu. Dzięki nowym czujnikom i technologii wbudowanej w Echo Dot klienci mogą skorzystać z Alexy na jeszcze więcej sposobów.

– powiedział Eric Saarnio, wiceprezes Amazon Devices International

Lepszy dźwięk, nowy czujnik temperatury i sterowanie dotykowe

Całkowicie nowa, międzynarodowa wersja głośnika Echo Dot, jest najmocniejsza z dotychczasowych. Nowa technologia audio to specjalnie opracowany, pełnozakresowy przetwornik i głośnik o najwyższym wychyleniu membrany spośród wszystkich urządzeń Echo Dot. Zapewnia to czysty wokal i nawet dwa razy więcej basu w porównaniu z poprzednią generacją. Wszystko to jest zamknięte w dobrze znanej, kompaktowej, kulistej obudowie o wymiarach 100 x 100 x 100 mm i masie 340 g.

Międzynarodowa wersja Echo Dot ma również nowe czujniki, które umożliwiają wykorzystanie Alexy w bardziej kontekstowy sposób, na przykład do tworzenia rutynowych zadań poprzez powierzenie Alexie głosowego sterowania kompatybilnymi inteligentnymi urządzeniami w domu. W nowej generacji dodano również akcelerometr, aby umożliwić sterowanie dotykowe. Dzięki temu wystarczy dotknąć górnej części urządzenia, aby wstrzymać i wznowić odtwarzanie muzyki, wyłączyć alarm minutnika lub zakończyć rozmowę.

Prywatność przede wszystkim

Urządzenia Echo zaprojektowano z myślą o ochronie prywatności, na co składa się wiele poziomów kontroli. To między innymi przycisk włączania/wyłączania mikrofonu. Klienci mogą również przeglądać i usuwać nagrania głosowe. Więcej informacji można znaleźć na stronie amazon.com/devicesupport.

Dostępność i cena

Nową międzynarodową wersję głośnika Echo Dot w kolorze grafitowym można już zamówić na stronie amazon.pl/echodot. Cena urządzenia wynosi 299,99 zł. Niektóre funkcje Alexy mogą nie być dostępne we wszystkich krajach i językach, ulec zmianie i wymagać oddzielnego opłacenia subskrypcji. Alexa nie umożliwia skonfigurowania języka polskiego jako języka sterowania.

