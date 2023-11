Hisense C1: ten kompaktowy projektor wyświetli obraz 300 cali. Jest już w Polsce

Hisense wprowadza do Polski kolejny ciekawy produkt dla entuzjastów kina domowego: kompaktowy laserowy projektor C1, który oferuje regulowany obraz 4K do nawet 300 cali oraz obsługę Dolby Vision i Dolby Atmos Immersive.

Hisense 4K Laser Smart Mini Projector C1, czyli w skrócie Hisense C1, to laserowy projektor, który wykorzystuje technologię 3 laserów – czerwonego, zielonego i niebieskiego. Dzięki regulowanej rozdzielczości projektor Hisense C1 pozwala cieszyć się obrazem od 65 do nawet 300 cali. Minimalna odległość projekcji to 1,7 m, a maksymalna 3,98 m.

Po ustawieniu w wybranym miejscu urządzenie automatycznie dostosowuje geometrię i ostrość obrazu bez konieczności każdorazowego ustawiania parametrów. Pomaga w tym technologia Auto Magic AI.

Mini projektor Hisense C1 zapewnia pokrycie 110% przestrzeni barw w standardzie BT.2020. Urządzenie osiąga także 1600 ANSI lumenów jasności i zapewnia rozdzielczość 4K UHD (3840 x 2160). Współczynnik kontrastu wynosi 1600:1.

Wymagających kinomanów zainteresuje to, że Hisense C1 obsługuje technologię Dolby Vision, a także standardy obrazu HDR10 oraz HLG, dzięki którym wyświetlany obraz jest pełen nasyconych barw. Dodatkowo model C1 jest wyposażony w redukującą smużenie i opóźnienia technologię MEMC. Jej zastosowanie zapewnia płynność akcji na ekranie.

Product zachwala, że jakość obrazu zachwyci zarówno fanów filmowych maratonów, kibiców sportowych, jak i graczy. Ci ostatni docenią tryb gamingowy Game Mode, optymalizujący rozgrywkę. Urządzenie obsługuje wszystkie nowoczesne złącza, w tym HDMI 2.1.

Hisense 4K Laser Smart Mini Projector C1 został wyposażony w dwa 10-watowe głośniki wspierające technologię Dolby Atmos. Do ich stworzenia wykorzystano rozwiązania dźwięku JBL, które według zapewnień producenta generują zarówno mocny bas, jak i wyraźne wysokie tony.

W zestawie z projektorem Hisense C1 znajduje się regulowany stojak, pozwala ustawić urządzenie w dowolnej odległości i wysokości od ściany.

Hisense 4K Laser Smart Mini Projector C1 pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego VIDAA. Autorska platforma Hisense daje dostęp do biblioteki najpopularniejszych aplikacji, wśród których znajdują się serwisy Netflix, Disney+, Prime Video czy Rakuten.

Dostępność i cena

Projektor Hisense C1 wkracza do Polski do największych sklepów z elektroniką w cenie 9999 zł. Już trwa jego przedsprzedaż, a od jutra urządzenie będzie dostępne w pełnej sprzedaży.

Źródło zdjęć: Hisense

Źródło tekstu: Hisense