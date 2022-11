Nowy hub USB-C GC Connect PD 85W 7w1 niesie pomoc laptopom i smartfonom

Green Cell wprowadza do sprzedaży nowy koncentrator USB-C. Hub GC Connect rozszerza dostępność portów, niosąc pomoc laptopom i smartfonom.

Postępująca miniaturyzacja urządzeń przenośnych zazwyczaj jest okupiona skromnym zestawem portów. Jest to szczególnie dotkliwe dla użytkowników ultrabooków i Macbooków.

Remedium na takie problemy ma być koncentrator GC Connect. Hub zamienia pojedynczy port USB-C w trzy gniazda USB-A, czytnik kart SD i microSD oraz złącze HDMI wspierające sygnał 4K.

Co istotne, użytkownik nie traci możliwości ładowania urządzenia poprzez port, w który wpięty jest koncentrator Green Cell. Korzystając z funkcji Pass-Through, wystarczy podłączyć przewód od ładowarki do portu USB-C w hubie. Wspiera on Power Delivery do 85 W.

Hub USB-C zwiększa tez możliwości korzystania ze smartfonów. Po podłączeniu monitora lub telewizora i zestawu myszy wraz z klawiaturą mogą one zbliżyć się funkcjonalnością do PC. Dotyczy to zwłaszcza tych smartfonów, które mają specjalne tryby PC, jak Ready For w Motorolach czy Samsung Dex.

Najnowszy hub Green Cell jest kompatybilny z wieloma urządzeniami ze złączem USB-C, a producent zapewnia, że sprzęt został gruntownie przetestowany pod kątem kompatybilności z popularnymi urządzeniami takimi jak ultrabooki czy smartfony. Przy jego budowie wzięto też poprawkę na częściową niezgodność ze standardami USB nowych Macbooków.

GC Connect wchodzi do sprzedaży w sugerowanej cenie 249,95 zł.

GC Connect – główne cechy:

Port komunikacji z urządzeniem host: USB-C (przewód w oplocie)

Port USB-C ze wsparciem Power Delivery 85 W (pass-through zasilania)

Trzy porty USB-A @ 5 Gbps 900 mA

DisplayPort Alt Mode przez złącze USB-C w urządzeniu host

Port HDMI 2.0 obsługujący rozdzielczość 4K przy odświeżaniu 60 Hz

Sprawdzona kompatybilność z najnowszymi Macbookami, Samsungiem DeX i PC

Czytnik kart SD oraz microSD UHS-I

Obudowa z anodyzowanego aluminium

Wymiary 106 x 39,3 x 11, 3 mm

Waga 65,5 g

Źródło zdjęć: Green Cell

Źródło tekstu: Green Cell