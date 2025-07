To miał być koniec abonamentu RTV, ale zamiast tego zapłacimy jeszcze więcej

Wzrost abonamentu RTV w 2026 roku

I tak oto miesięcznie za samo radio przyjdzie nam zapłacić 9,50 zł. Dla porównania obecnie posiadanie radioodbiornika to miesięczny wydatek na poziomie 8,70 zł, co oczywiście wszyscy doskonale wiedzą, ponieważ każdy z nas uczciwie płaci abonament. W przypadku telewizora będzie to 30,50 zł miesięcznie. Mowa więc o wzroście względem tegorocznego 27,30 zł. Pocieszające jest to, że kiedy płacimy za telewizję, to z automatu opłacamy także abonament za pojedyncze radio.