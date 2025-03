Google Pixel 9A z problemami z jakością. Stąd opóźnienie premiery

Niepomyślne wyniki kontroli jakości

To już nie pandemiczne problemy z łańcuchami dostaw, tylko problemy z wykrytą w ostatniej chwili usterką sprzętową — donosi serwis The Verge. W efekcie, chociaż Google oficjalnie zaprezentował nowe urządzenie i podał jego ceny, klienci nadal nie mogą go dodać do koszyka i muszą czekać kolejny miesiąc.