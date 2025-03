Oto Google Pixel 9a. Wkrótce ruszy sprzedaż w Polsce

Sprzęt

Firma Google zaprezentowało nowy smartfon klasy średniej, model Pixel 9a. Urządzenie to łączy elegancki design, wyjątkowe możliwości fotograficzne oraz zaawansowaną sztuczną inteligencję, a wszystko to w przystępnej cenie. Dzięki procesorowi Google Tensor G4 oferuje on najlepszą wydajność w serii A.