GeForce RTX 4060 Ti w wersjach Gigabyte'a. Znamy ceny

Poznaliśmy ceny kart graficznych GeForce RTX 4060 Ti w wersji Gigabyte'a. Tylko jeden model będzie w cenie rekomendowanej.

Wiemy, że karta GeForce RTX 4060 Ti otrzymała cenę rekomendowaną na poziomie 399 dolarów, co w Polsce przekłada się na 2039 zł. Jednak dotyczy to tylko modeli referencyjnych. Fabrycznie podkręcone konstrukcje autorskie będą droższe. Wiemy, jak bardzo, a przynajmniej w wersji Gigabyte'a.

GeForce RTX 4060 Ti w wersji Gigabyte

Wiemy, że Gigabyte planuje przynajmniej pięć modeli kart graficznych z serii GeForce RTX 4060 Ti. Najtańszy i dostępny w cenie rekomendowanej będzie zwykły wariant Eagle bez OC. Jego kupimy za wspominane 399 dolarów. Najdroższy ma być Gigabyte RTX 4060 Ti Aourus Elite w cenie 469 dolarów. Wszystkie ceny prezentują się następująco:

GIGABYTE RTX 4060 Ti Eagle (non-OC) — 399 dolarów

GIGABYTE RTX 4060 Ti Eagle OC: MSRP — 419 dolarów

GIGABYTE RTX 4060 Ti Gaming OC — 429 dolarów

GIGABYTE RTX 4060 Ti Aero OC — 449 dolarów

GIGABYTE RTX 4060 Ti Aorus Elite — 469 dolarów

Najdroższa wersja niebezpiecznie zbliża się już do poziomu cen rekomendowanych za wersję z 16 GB pamięci VRAM, która zadebiutuje w lipcu. Chociaż różnice w wydajności prawdopodobnie nie będą duże, to z pewnością będzie to bezpieczniejszy wybór na przyszłość. Oprócz wyżej wymienionych Gigabyte prawdopodobnie planuje też modele z serii WindForce.

Zobacz: NVIDIA potwierdza ważną informację w sprawie kart GeForce RTX 4060

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: VideoCardz