Gigabyte zarejestrował w bazie ECC aż 12 kart GeForce RTX 3080 Ti

Firma Gigabyte zarejestrowała w bazie ECC aż 12 niereferencyjnych modeli karty graficznej GeForce RTX 3080 Ti. To zapowiada rychłą zapowiedź ze strony NVIDII i premierę.

W bazie ECC (European Economic Community) pojawiło się 12 nowych kart graficznych marki Gigabyte. Wszystkie to modele z serii GeForce RTX 3080 Ti, które wyposażone są w 12 GB pamięci VRAM. Warto przypomnieć, że podobne konstrukcje, ale z 20 GB pamięci, były rejestrowane przez producentów już w grudniu zeszłego roku, ale od tamtego czasu NVIDIA wprowadziła co najmniej trzy zmiany w tym modelu. Teraz najwyraźniej zadebiutuje on właśnie z 12 GB VRAM-u.

Zarejestrowane przez Gigabyte'a modele są niereferencyjne. Są to kolejno:

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Aorus Xtreme Waterforce WB

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Aorus Xtreme Waterforce

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Aorus Xtreme

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Aorus Master

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision OC

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Eagle OC

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Eagle

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Turbo OC

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Turbo

Wszystkie należą do już znanych serii Gigabyte'a, więc na liście nie ma żadnych zaskoczeń. Najmocniejsze i zarazem najdroższe karty wyposażone są w bloki wodne, które dbają o niskie temperatury pracy poszczególnych podzespołów, w tym przede wszystkim GPU. Z dotychczasowych doniesień wynika, że GeForce RTX 3080 Ti wyposażony będzie w 10240 jednostek CUDA oraz wspominane 12 GB pamięci GDDR6X na 384-bitowej szynie.

Źródło tekstu: Hexus.net