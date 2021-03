Genesis Thor 380, 400 i 401 RGB - debiutują niedrogie niskoprofilowe klawiatury mechaniczne

Na rynku debiutują nowe klawiatury mechaniczne polskiej marki Genesis. Modele Thor 380, 400 i 401 RGB. Wyróżniać mają się niską ceną oraz niskoprofilowymi przyciskami.

Nowe klawiatury Genesis cechują się tym samym designem oraz oferowaną funkcjonalnością. Mamy tu do czynienia z pełnowymiarowymi konstrukcjami z dedykowanym blokiem numerycznymi, które uzupełniono o kilka praktycznych dodatków, takich jak pokrętło głośności, odrębne przyciski multimedialne czy odczepiana podkładka pod nadgarstki.

To, co klawiatury wyróżnia wizualnie, to zastosowanie niskoprofilowych przycisków wykonanych w technologii double injection. Pod nimi ukrywają się przełączniki, a te są inne w zależności od wybranego modelu. Genesis Thor 380 RGB korzysta ze switchy Outemu Blue z charakterystycznym kliknięciem. W Genesis Thor 400 i 401 RGB dostajemy natomiast switche Kailh: odpowiednio Red i Brown. Pierwsze z nich są liniowe, dzięki czemu lepiej sprawdzą się w grach, a drugie mają wyczuwalny punkt aktywacji, co z kolei przydaje się przy pisaniu.

Jako że mamy do czynienia z produktem dla graczy, nie zabrakło również podświetlenia RGB z 13 trybami pracy oraz funkcji N-key rollover.

Nowe klawiatury kupimy już za kilka dni trafią do sklepów. Ich ceny prezentują się całkiem obiecująco: za Genesis Thor 380 RGB przyjdzie nam zapłacić 299 zł, natomiast modele 400 i 401 RGB uszczuplą nasz portfel o 349 zł.

Źródło zdjęć: Genesis

Źródło tekstu: Genesis