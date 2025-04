Genesis Nitro 800: ergonomia, komfort i wytrzymałość w nowym fotelu dla graczy

Ergonomia i komfort na pierwszym miejscu

Kluczowym elementem Genesis Nitro 800 jest bezkompromisowe podejście do ergonomii. Fotel wyposażono w dwie specjalnie wyprofilowane poduszki – zagłówkową i lędźwiową – które wypełniono innowacyjną pianką Memory Foam . Ten inteligentny materiał zapamiętuje kształt ciała użytkownika, idealnie się do niego dopasowując i zapewniając optymalne podparcie dla kręgosłupa w najbardziej newralgicznych punktach.

Co więcej, projektanci zdecydowali się na poszerzoną konstrukcję oparcia oraz siedziska. Dzięki temu fotel nie powoduje nieprzyjemnego ucisku na ramiona czy biodra, co sprawia, że jest on wyjątkowo komfortowy również dla osób o większej posturze.