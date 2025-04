GeForce RTX 5070 Ti z dużym potencjałem OC. To zasługa pamięci

Podkręcanie RTX 5070 Ti

Jeden z użytkowników forum Chiphell pochwalił się swoimi wynikami podkręcania karty graficznej GeForce RTX 5070 Ti. Początkowo próbował on podmienić w swoim modelu Aorus Master RTX 5070 Ti BIOS na ten z wersji Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC w celu odblokowania większej mocy. To jednak się nie udało ze względu na różne moduły pamięci.

Pomimo tego udało się podkręcić pamięć GDDR7. Standardowo są one taktowane zegarem 1750 MHz, co przekłada się na prędkość 28 Gbps. To standardowa wartość dla wszystkich modeli z serii RTX 50 poza GeForce RTX 5080. W tym przypadku udało się podnieść częstotliwość do 2125 MHz, czyli 34 Gbps. To poprawa aż o 21 proc.