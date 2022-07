GeForce RTX 4090 w dwóch wariantach. Cena ma zaskoczyć

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 ma być dostępna w dwóch różnych wariantach. Dodatkowo jej cena może pozytywnie zaskoczyć, co nie oznacza, że będzie tanio.

Prawdopodobnie kilka tygodni dzieli nas od premiery pierwszej karty graficznej NVIDIA z architekturą Lovelace. Prawdopodobnie będzie to na ten moment najmocniejszy model w ofercie Zielonych, czyli GeForce RTX 4090. Karta ma trafić do sprzedaży w dwóch różnych wariantach. Co nieco dowiedzieliśmy się także o prawdopodobnej cenie.

GeForce RTX 4090 w dwóch wersjach

Karta graficzna GeForce RTX 4090 może trafić na rynek w dwóch wersjach. Ta podstawowa, stworzona przez NVIDIĘ, ma mieć TGP na poziomie 450 W. Jednak partnerzy Zielonych, czyli Asus, MSI, Gigabyte czy Palit mają tworzyć modele, w których TGP podniesione zostanie do poziomu aż 600 W. Informacja o wariancie ma się pojawiać w specyfikacji i na opakowaniu danego modelu.

Jeśli chodzi o cenę, to plotki mówią o sugerowanej kwocie niższe niż w przypadku modelu GeForce RTX 3090 Ti. Jego MSRP to aktualnie 1999 dolarów. Z kolei karta RTX 3090 (bez Ti) ma sugerowaną cenę na poziomie 1499 dolarów. Oznaczałoby to, że cena RTX 4090 będzie się mieścić gdzieś w zakresie od 1499 do 1999 dolarów. Nadal to dużo i nadal oznacza to podwyżkę z generacji na generację, ale przynajmniej nowy model nie dobije do poziomu RTX 3090 Ti.

GeForce RTX 4090 ma bazować na układzie AD102-300. Zaoferuje 16384 jednostki CUDA, 384 ROP, 96 MB pamięci L2 oraz 24 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps na 384-bitowej szynie, co daje przepustowość na poziomie prawie 1 TB/s. Pod względem wydajności, o ile plotki są prawdziwe, ma być nawet dwa razy lepsza od RTX 3090.

Zobacz: NVIDIA szykuje potworną kartę graficzną o poborze mocy do 800 W

Zobacz: AMD nie powiedziało ostatniego słowa. Nadciągają wydajniejsze Radeony

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: wccftech