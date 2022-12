Spalony GeForce RTX 4090? Twórcy wtyczki 12VHPWR umywają ręce

Organizacja odpowiedzialna za problematyczne złącze zasilania 12VHPWR wydała oświadczenie w sprawie ostatnich doniesień. PCI-SIG umywa ręce i zrzuca odpowiedzialność na producentów.

PCI-SIG to organizacja, która stoi za nowym złączem zasilania 12VHPWR. W związku z ostatnimi doniesieniami na temat spalonych kart GeForce RTX 4090 i pozwu, który został złożony w USA, postanowili oni wydać oświadczenie. Płynie z niego jasny przekaz — my nie jesteśmy niczemu winni, to wszystko producenci.

Oświadczenie PCI-SIG w sprawie 12HVPWR

Oświadczenie PCI-SIG otrzymaliśmy na naszą skrzynkę e-mailową. Organizacja pisze w nim między innymi o pozwie, który został złożony przeciwko firmie NVIDIA, a także producencie, który zgłosił problemy z bezpieczeństwem wtyczki 12VHPWR. Poza tym czytamy w oświadczeniu:

PCI-SIG pragnie uświadomić wszystkim członkom, którzy produkują, wprowadzają na rynek lub sprzedają technologie PCI-SIG (w tym złącza 12VHPWR) o potrzebie podjęcia odpowiednich i rozważnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika końcowego, w tym testowania zgłaszanych przypadków problemów z udziałem konsumentów, jak zarzucanego w wyżej wymienionym pozwie. Przypomina się członkom, że specyfikacje PCI-SIG dostarczają niezbędnych informacji technicznych dla interoperacyjności i nie mają na celu odniesienia się do właściwego projektu, metod produkcji, materiałów, testów bezpieczeństwa, tolerancji bezpieczeństwa ani jakości wykonania. Wdrażając specyfikację PCI-SIG, członkowie są odpowiedzialni za projektowanie, wytwarzanie i testowanie, w tym testowanie bezpieczeństwa, swoich produktów.

W skrócie PCI-SIG mówi, że oni tylko zaprojektowali nowe złącze, ale za wszelkie problemy z nim związane odpowiedzialność ponoszą producenci. Z jednej strony takie podejście może dziwić. Organizacja powinna bliżej przyjrzeć się sprawie i sprawdzić, czy sam projekt nie jest wadliwy. Z drugiej strony nie ma też czemu się dziwić. Przecież wiele testów pokazuje marną jakość wykonania wtyczek 12VHPWR, a za to PCI-SIG rzeczywiście nie może brać odpowiedzialności.

Chociaż liczba spalonych kart GeForce RTX 4090 nadal jest niewielka wobec wszystkich wyprodukowanych egzemplarzy, to sprawa i tak bulwersuje. Podobne problemy są po prostu niedopuszczalne. Poza tym nie można wykluczyć, że z czasem uszkodzonych egzemplarzy będzie coraz więcej. Nie wiadomo, jak wtyczki 12VHPWR zachowują się w dłuższym okresie.

