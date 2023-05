Układ AD107-400 na pierwszym zdjęciu. Trafi do GeForce'a RTX 4060

W lipcu zadebiutuje karta graficzna GeForce RTX 4060. Będzie wyposażona w układ AD107-400, który doczekał się pierwszych zdjęć.

NVIDIA oficjalnie potwierdziła ostatnio specyfikację i cenę karty graficznej GeForce RTX 4060. Wiemy też, że model ten trafi do sprzedaży w lipcu tego roku. Teraz do grona informacji na temat GPU możemy dołożyć jeszcze pierwsze zdjęcia układu AD107-400, na którym RTX 4060 będzie bazować.

AD107-400 na zdjęciu

AD107-400 to najmniejszy układ, jaki NVIDIA stworzyła od lat. Ma rozmiar zaledwie 146 mm2, co czyni go o mniej więcej 27 proc. mniejszym niż GA107 i TU117. Mogliśmy go już zobaczyć w akcji w laptopowych wersjach kart RTX 4060 oraz RTX 4050, a wkrótce zadebiutuje także w desktopowym wydaniu. Najpierw w lipcu w modelu GeForce RTX 4060, a w przyszłości zapewne także w RTX 4050.

Nie wiemy, z ilu dokładnie tranzystorów składa się układ. Natomiast specyfikacja karty graficznej GeForce RTX 4060 zdradza, że będzie on wyposażony w 3072 jednostki CUDA, rdzenie RT 3. generacji oraz rdzenie Tensor 4. generacji. Uzupełnieniem dla niego będzie 8 GB pamięci VRAM na 128-bitowej szynie, co przełoży się na przepustowość 272 GB/s. Jednak NVIDIA twierdzi, że dzięki 24 MB pamięci cache L2 efektywnie są to tak naprawdę 453 GB/s

GeForce RTX 4060 został wyceniony w Polsce na 1549 zł. Premiera w lipcu.

Zobacz: NVIDIA nie zostawia suchej nitki na AMD. Czerwoni mają problem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: wccftech