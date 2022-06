Trwają prace nad monitorem, na który Twój komputer jest za słaby

Firma AUO pracuje nad nowymi monitorem dla graczy. Wykorzystanie pełni jego możliwości będzie nieosiągalne dla większości komputerów.

Gamingowe monitory z wysokimi częstotliwościami odświeżania już nikogo nie dziwią. Zaczynaliśmy od modeli 120- i 144-hercowych, ale dzisiaj coraz popularniejsze są modele 240-, a nawet 360-hercowe. Producenci nie zamierzają na tym zakończyć i już szykują jeszcze szybsze matryce.

AUO pracuje nad monitorem 540 Hz

Producent matryc, firma AUO, pracuje podobno nad nowymi monitorem dla graczy, który ma pobić wszelkie rekordy częstotliwości odświeżania. Według plotek mowa o modelu, który osiągnie aż 540 Hz. Brzmi to jak mokry sen profesjonalnych graczy, którzy dysponują potężnymi maszynami, zdolnymi do wyciągnięcia co najmniej tylu fps-ów. Podejrzewam, że właśnie na jakimś turnieju po raz pierwszy zobaczymy podobne monitory.

No właśnie, przy takim monitorze dużym problemem może okazać się komputer. O ile gry esportowe (CS:GO, LoL czy Valorant) w większości przypadków nie są szczególnie wymagające, to do wyciągnięcia stabilnych 540 klatek na sekundę potrzeba naprawdę potężnego PC-ta.

Rozwiązaniem tych problemów mogą być nowe procesory AMD Ryzen 7000 lub Intel Core 13. generacji, a także karty graficznej GeForce RTX 40 i Radeon RX 7000. Pomimo tego nie obejdzie się raczej bez najpotężniejszych modeli. Wcześniej, przed modelem AUO, powinien zadebiutować monitor Asus ROG Swift z odświeżaniem 500 Hz.

