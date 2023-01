Możesz kupić gamingowy fotel Porsche, ale pewnie i tak Cię nie stać

Marzysz o Porsche, ale nie stać Cię na wydatek kilkuset tysięcy złotych? Marka motoryzacyjna nawiązała współpracę z firmą Recaro, dzięki czemu możesz usiąść w Porsche.

Marzysz o Porsche, ale nie stać się na kupno drogiego samochodu? Może nie jest to idealne rozwiązanie problemu, ale zawsze jakieś. Niemiecka marka motoryzacyjna nawiązała współpracę z marką Recaro, czego efektem są gamingowe fotele. Szkoda, że prawdopodobnie i tak go nie kupisz, bo jest za drogie.

Gamingowy fotel Porsche Design

RECARO × Porsche Gaming Chair Limited Edition, bo tak brzmi pełna nazwa fotela, to limitowana edycja, stworzona z myślą o graczach. Do sprzedaży trafi zaledwie 911 egzemplarzy i chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, skąd wzięła się akurat taka liczba. Marki twierdzą, że będzie idealna dla profesjonalnych e-sportowców oraz miłośników wyścigówek. Fotel ma aluminiową podstawę, podłokietniki 5D z aluminiowym wsparciem oraz wytrzymałość do 150 kg.

Fotel Porsche Design trafi do sprzedaży w marcu tego roku w skromnej cenie 2499 dolarów. Według aktualnego kursu (4,34 zł) to prawie 11 000 zł. Mało kto byłby w stanie wydać tyle na fotel, nawet jeśli z logo niemieckiej marki motoryzacyjnej. Poza tym może samochodu Porsche za to nie kupisz, ale już solidnego kompa jak najbardziej, nie wspominając już o konsoli i dobrej kierownicy.

Zobacz: Ta konsola sprzedawała się najlepiej w 2022 roku i nie jest to PS5

Zobacz: Dyski talerzowe to już przeszłość. Statystyki to potwierdzają

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Recaro/Porsche

Źródło tekstu: TweakTown