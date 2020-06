Fugaku - najwydajniejszy komputer na świecie stworzyło Fujitsu

Komputer Fugaku zajął pierwsze miejsce na liście TOP500 superkomputerów na świecie. Jak prezentuje się specyfikacja tego potwora mocy obliczeniowej?

Superkomputer Fugaku to wspólne dzieło Fujitsu i RIKEN. Wyprzedził dotychczasowego lidera na liście - superkomputer SUMMIT - dzięki wydajności 415,53 petaflopsów. Zajął pierwsze miejsca w trzech prestiżowych rankingach: TOP500 superkomputerów, High Performance Conjugate Gradient oraz HPL-AI. Jego wynik został ogłoszony podczas odbywającej się online konferencji ISC (International Supercomputing Conference). Ma on być przystosowany do projektu Społeczeństwo 5.0, czyli smart-domów i smart-miast.

A konkretnie - wesprze swoją mocą obliczeniową funkcjonowanie inteligentnej infrastruktury, pomoże również rozwiązywać problemy dzięki symulacjom z użyciem zaawansowanych technologii SI. Kolos potrafi przeprowadzić 415 kwadrylionów obliczeń na sekundę - jest to wynik 2,5 raza lepszy od Summita. W jego konstrukcji znajduje się 150 tysięcy wysokowydajnych jednostek obliczeniowych, co pozwala nie tylko na zarządzanie smart-miastami, ale również dokładne symulacje różnego rodzaju: od wybuchu bomby atomowej po modelowanie klimatu. W chwili obecnej będzie zaprzęgnięty do badań związanych z Covid-19, a konkretnie - przewidywaniem rozprzestrzeniania się koronwirusa oraz pomocą w znalezieniu na niego skutecznego leku.

Konstruowanie komputera zakończyło się 13 maja. Fugaku działa pod równoczesną kontrolą dwóch systemów operacyjnych: Red Hat Enterprise Linux 8 oraz równie "lekkiego" IHK/McKernel (stworzony specjalnie na potrzeby komputera przez RIKEN). Czyli - na problemy z aktualizacją Windows 10 nikt narzekać w tym przypadku nie będzie. Oparty jest na architekturze Armv8.2-A SVEZ, a jeśli kogoś interesują najważniejsze detale, to prezentują się następująco:

Więcej informacji stricte technicznych można znaleźć na tej stronie. Pozostaje pytanie, jak długo będzie królem?

