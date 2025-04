FiiO RR11 – przenośne radio i wzmacniacz słuchawkowy w jednym

FiiO przekonuje, że w erze cyfrowego streamingu wciąż jest miejsce na klasyczne radio FM. Nowe urządzenie FiiO RR11 to powrót do sprawdzonej technologii, ale w nowoczesnym wydaniu. Zostało wyposażone w chipset radiowy Si4831 oraz profesjonalnie zaprojektowaną architekturę audio. Chipset wspiera szerokie pasmo częstotliwości od 64 do 108 MHz, umożliwiając odbiór sygnałów FM zarówno w domu, jak i za granicą, a także radia kampusowego.

Dalsza część tekstu pod wideo

Urządzenie oferuje trzy zakresy częstotliwości: FM1 to standardowe pasmo 87-108 MHz, FM2 to pasmo japońskie 76-90 MHz, a FM3 to pasmo kampusowe 64-87 MHz. Producent podkreśla, że dostępność kanałów radiowych FM będzie różnić się w zależności od lokalizacji geograficznej i lokalnych stacji FM. Oprócz anteny słuchawkowej FiiO RR11 ma również wbudowaną, wysokowydajną antenę wzmacniającą sygnał PCB.

FiiO RR11 wyposażono w pokrętło w stylu retro zaprojektowane tak, aby symulować analogowe dostrajanie PVR. Jego używanie ma dostarczać rodzaj natychmiastowej informacji zwrotnej, której nie mogą zapewnić cyfrowe urządzenia do strojenia. Tuż pod oznaczeniem pasma FM na przednim panelu znajduje się również zestaw pomarańczowych wskaźników LED, które wyraźnie pokazują aktywny stan baterii.

FiiO RR11 jako wzmacniacz słuchawkowy

Radio FiiO RR11 jest dostarczane z kablem adaptera DAC typu C do typu C i może być używane również w trybie przenośnego wzmacniacza w stylu klucza sprzętowego do używania ze smartfonem. Może to poprawić jakość dźwięku w porównaniu do samego wyjścia z telefonu. Moc wyjściowa wzmacniacza nie jest jednak zbyt wielka: to 30 mW + 30 mW przy 16Ω lub 40 mW + 40 mW przy 32Ω. FiiO RR11 wykorzystuje tu niestandardowy układ DDB, który umożliwia odtwarzanie klasycznego brzmienia, a także efektów dźwiękowych 3D.

FiiO RR11 wyposażono również w funkcję Magic Bass z dwustopniową regulacją. Magic Bass 1 oferuje bardziej wyraziste, wzmocnione basy, podczas gdy Magic Bass 2 dodatkowo wzmacnia dźwięk i nadaje mu bardziej trójwymiarowy, przestrzenny charakter. Wszystko to osiągnięto dzięki zastosowaniu niestandardowego analogowego chipu efektów dźwiękowych DDB.

FiiO RR11 ma kompaktową, płaską konstrukcję o grubości zaledwie 13 mm. Radio wykonane jest ze stopu aluminium i dostępne w czterech wariantach kolorystycznych. FiiO dołącza do RR11 słuchawki JT11, co umożliwia natychmiastowe korzystanie z urządzenia po wyjęciu z pudełka. RR11 oferuje imponujący czas pracy baterii – do 8,5 godziny w trybie FM i do 17,5 godziny w trybie wzmacniacza.