EZVIZ rzuca przydatną elektronikę. Zabezpiecz mądrze swój dom

Święta najczęściej łączą się ze spędzaniem czasu z rodziną. Nieraz trzeba więc zostawić pusty dom i wyruszyć do najbliższych. Dobrze byłoby wtedy odpowiednio zabezpieczyć budynek, by móc szybko sprawdzić, co dzieje się na miejscu.

Kto oglądał film "Kevin Sam w Domu" ten wie, co może się stać, gdy zostawimy dom bez opieki na święta. Nie każdy ma rezolutnego syna, którego może przypadkiem zostawić w budynku, by bronił go przed rabusiami. Dlatego też warto zaopatrzyć się w elektronikę, która pozwoli kontrolować sytuację w domu nawet na odległość. Taki sprzęt oferuje właśnie EZVIZ.

Zabezpiecz dom czujnikami alarmowymi i kamerami

EZVIZ B1 to zestaw zawierający główną centralę, czujniki do okien i do drzwi, inteligentny przycisk, a także czujnik ruchu. Główne funkcje urządzeń obejmują zdalne zarządzanie, wysyłanie powiadomień, wykrywanie ruchu. Jest to sensowne zabezpieczenie przed włamaniem. Przy czym zdalnie można podjąć decyzję o wpuszczeniu kogoś do środka np. sąsiada by nakarmił zwierzaka lub podlał rośliny.

Inną propozycją EZVIZ to BC1C 2K+, czyli zewnętrzna kamera bezprzewodowa, która jest w stanie pracować przez nawet 210 dni na jednym ładowaniu. Urządzenie zaopatrzone jest w czujnik PIR i algorytm wykrywania ludzkiej sylwetki. Dzięki temu kamera nie męczy właścicieli fałszywymi alarmami. BC1C jest dodatkowo wyposażona w zestaw mikrofonów, więc możesz usłyszeć zdalnie, co się dzieje w okolic twojego domu.

Inną propozycją jest wewnętrzna kamera obrotowa C6W 2K, która jest w stanie rejestrować obraz w rozdzielczości 2K, automatycznie śledzi ruch i oferuje nawet czterokrotne przybliżenie. Urządzenie posiada również tryb nocny, dzięki czemu dom jest chroniony przez całą dobę.

